Cel puțin șapte morți și opt răniți în atacurile rusești din Donețk

Informația a fost confirmată miercuri de guvernatorul regional al Donetsk, Vadym Filașkin, scrie Reuters.

Potrivit oficialului ucrainean, forțele ruse au bombardat orașul folosind muniții cu dispersie, vizând în mod direct o piață locală, unde se aflau civili. În plus, asupra localității ar fi fost lansate și două bombe aeriene, amplificând bilanțul victimelor și distrugerile materiale.

Vadym Filașkin a transmis detaliile atacului prin intermediul aplicației Telegram, subliniind că zona lovită era una frecventată de civili. Serviciile de urgență au intervenit rapid pentru a evacua răniții și pentru a evalua pagubele produse.

Până în prezent, nu a existat un comentariu oficial din partea Moscovei referitor la acest incident. Atât Rusia, cât și Ucraina neagă constant acuzațiile privind atacarea deliberată a civililor, în contextul conflictului declanșat de invazia rusă în februarie 2022.

Regiunea Donetsk rămâne una dintre cele mai afectate zone ale războiului din Ucraina, fiind scena unor confruntări intense între forțele ruse și cele ucrainene. Atacul rusesc cu muniții cu dispersie în Druzhkivka, Donetsk readuce în atenție riscurile majore pentru populația civilă din localitățile aflate în proximitatea frontului.

Munițiile cu dispersie sunt controversate la nivel internațional din cauza efectelor lor pe termen lung asupra civililor, multe state interzicând utilizarea acestora. Ucraina a acuzat în repetate rânduri Rusia de folosirea acestor arme în zone populate, acuzații respinse de Kremlin.

Autoritățile ucrainene au anunțat că vor continua documentarea atacurilor asupra civililor, în vederea tragerii la răspundere a celor responsabili. Între timp, populația din Druzhkivka rămâne expusă pericolelor zilnice generate de conflict, într-un război care durează de aproape trei ani și care continuă să provoace pierderi umane semnificative.