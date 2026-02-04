Un gigant mondial prezent și în România își reduce prețurile din cauza vânzărilor foarte slabe

Gigantul mondial PepsiCo anunță că va reduce prețurile la produsele sale Lay’s și Doritos cu până la 15%, reacționând la nemulțumirile consumatorilor față de scumpirile excesive din ultima vreme.

Reprezentanții companiei au precizat că măsura vine în contextul unei presiuni crescute din partea pieței de a coborî prețurile.

„Am ascultat părerile consumatorilor”

Inflația crescută din ultima vreme, care a dus la o explozie a tuturor prețurilor, i-a făcut pe consumatorii americani să protesteze împotriva lipsei de accesibilitate a produselor companiei, ale cărei vânzări au scăzut considerabil în ultima vreme.

Directorul executiv al pepsiCo Foods US, Rachel Ferdinando, a spus: „Am ascultat părerile consumatorilor din ultimul an și ne-au spus că se simt tensionați”.

„Pariem pe controlul porțiilor”

Este de așteptat că noua măsură să se simtă la raft în săptămânile următoare atât la băuturile răcoritoare, cât și la chipsuri.

„Pariem mult pe controlul porțiilor. Pachetul nostru multiplu, atât pentru alimente, cât și pentru băuturi, va fi o pârghie foarte importantă pentru creșterea noastră”, a spus și directorul general al companiei, Ramon Laguarta.

Acțiunile PepsiCo au crescut cu 4% în ultimele tranzacții ale lui 2025 și se situează în urma Coca Cola.

Strategia de reducere a costurilor vine după presiunile investitorului activist Elliott Management și vânzările foarte slabe din SUA.