Patru morți și 21 de răniți în urma atacurilor rusești din Ucraina

Foto cu caracter ilustativ. Foto: Telegram / Serviciul de Urgență de Stat din Ucraina

Forțele ucrainene au doborât 76 din cele 90 de drone lansate de Rusia peste noapte, a raportat Forța Aeriană, potrivit The Kyiv Independent.

Un bărbat și o femeie au fost uciși în Dnipro după ce o dronă a vizat case din oraș, a raportat guvernatorul Oleksandr Hanzha.

În regiunea Sumy, un atac cu drone în apropierea unui sat a rănit doi bărbați în vârstă.

Trupele ruse au atacat regiunea Zaporojie, rănind o femeie și un bărbat, în vârstă de 57 și 54 de ani.

Două persoane au fost ucise și alte cinci rănite în regiunea Donetsk în ultima zi, a declarat guvernatorul Vadym Filashkin.

De asemenea, două femei în vârstă de 60 de ani au fost rănite în atacurile asupra unor sate din regiunea Harkov.

În regiunea Herson, forțele ruse au atacat 15 localități, inclusiv centrul regional Herson. Zece persoane, dintre care trei copii, au fost rănite.

Rapoartele privind atacurile rusești vin după ce președintele SUA, Donald Trump, a anunțat pe 29 ianuarie că președintele rus Vladimir Putin a acceptat să oprească atacurile asupra orașelor ucrainene timp de o săptămână.

Ulterior, Moscova a declarat că acest lucru se va aplica doar Kievului și va dura până pe 1 februarie, chiar înainte de următoarea perioadă de frig.