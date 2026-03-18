Grădina Zoologică din Varșovia va avea UPU pentru păsări sălbatice rănite

Polonezul a pus pasărea mică și dolofană, cu cap negru, într-o cutie de pantofi și a dus-o ca pe unul dintre primii pacienți ai noului centru de colectare a păsărilor bolnave și rănite, la intrarea în Grădina Zoologică din Varșovia.

„Pasărea a stat cu noi peste noapte, dar din păcate probabil are o aripă ruptă, așa că am dus-o la spitalul de păsări”, a spus Jarzębski, potrivit AP.

UPU pentru păsări deschis non-stop

Camera de urgență deschisă non-stop din capitala Poloniei este de fapt un sistem de containere metalice automate – ceva asemănător unei camere de colete – unde containerele pot ține păsările calde iarna. Cutiile trimit un semnal imediat către spitalul de păsări, aflat la doar câțiva metri distanță, unde medicii veterinari aduc păsările pentru diagnosticare și tratament.

Jarzębski a completat un chestionar și a așezat cu grijă cutia de pantofi și formularul de hârtie într-unul dintre recipiente, asigurat că masculul cinteză ea acum cele mai mari șanse de supraviețuire.

9.000 de „pacienți” anual

Sistemul de cutii, conceput pe baza ideilor lucrătorilor de la spitalul ornitologic, blochează păsările pentru a le ține în siguranță până când un medic le poate ridica. Centrul de preluare, care a fost deschis în februarie, sporește eficiența unui spital ornitologic care funcționează la Grădina Zoologică din Varșovia din 1998 și tratează acum aproximativ 9.000 de pacienți anual.

Este ideea directorului grădinii zoologice, ornitologul Andrzej Kruszewicz, care a spus că oamenii au responsabilitatea de a avea grijă de creaturile al căror habitat l-au modificat, cum ar fi cel al cintezei.

„Această pasăre este un copil al pădurii care, în timpul migrației, nu a înțeles fereastra”, a spus Kruszewicz.

„Oamenii cauzează adesea probleme: accidente de mașină, lovituri de geam, electrocutări, sfori încâlcite pe picioarele berzelor”, a spus el. „Toate acestea sunt vina oamenilor și ar trebui să se simtă responsabili să ofere acestor păsări o a doua șansă”.

Printre pacienții tipici de la Grădina Zoologică din Varșovia se numără păsări cântătoare comune, precum pițigoi, vrăbii, sturzi și grauri, precum și porumbei. Cu toate acestea, într-un oraș verde precum Varșovia, traversat de râul Vistula, pot apărea și specii mai rare.

Managerul spitalului, Andżelika Gackowska, spune că iernile calde cauzate de schimbările climatice au făcut ca păsările care migrau anterior spre sud, inclusiv cocori sau stârci, să aleg să rămână în Polonia.

„Păsările care au încetat să migreze din cauza iernilor calde au fost luate prin surprindere de o iarnă atât de grea ca cea de anul acesta”, a spus Gackowska. Unele păsări au dezvoltat anemie în timpul lunilor reci din cauza condițiilor dificile și a nutriției insuficiente, ceea ce le-a făcut mai vulnerabile la boli.

Camera de gardă a fost finanțată parțial cu bani din bugetul cetățenilor din Varșovia, un program care alege proiectele pe baza popularității lor în sondajele online în rândul locuitorilor orașului.

Oamenii din Varșovia au devenit mai responsabili

Angajații Grădinii Zoologice din Varșovia spun că locuitorii au devenit mai conștienți de acordarea de ajutor dacă văd o pasăre bolnavă, deși avertizează și împotriva excesului de zel, spunând că oamenii nu ar trebui să ridice păsări tinere și sănătoase pe care le-ar putea crede orfane.

„Primăvara, facem întotdeauna o campanie de informare prin care avertizăm oamenii să nu «răpească» păsările”, a spus Gackowska. „Păsările au grijă de puii lor diferit față de oameni. Dacă vedem un pui de pasăre singur pe iarbă, probabil că doar se antrenează să zboare independent”.

În spitalul de păsări, asistenții veterinari sunt constant în picioare, hrănind și dând medicamente diferitelor păsări, amplasate în mai multe camere, în funcție de specie și de gradul de boală.

Odată ce păsările sunt mai puternice, sunt plasate în cuști mari în aer liber, pentru a se readapta la mediul lor natural înainte de a fi eliberate.

Eliberarea păsărilor vindecate înapoi în habitatul lor este scopul final, a spus medicul veterinar Ewelina Chudziak.

„Luptăm pentru libertate”, a spus ea.