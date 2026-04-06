O grădină zoologică din Chile organizează o vânătoare de ouă de Paște cu recompense pentru animale

„Vânătoarea de ouă” este un eveniment anual care are loc la grădina zoologică Bioparque Buinzoo din capitala țării, Santiago, menit atât să distreze vizitatorii, cât și să stimuleze comportamentul natural de vânătoare de hrană la diferite specii, potrivit AP.

Îngrijitorii grădinii zoologice au așezat pungi mici decorate ca ouăle de Paște, dar pline cu carne, în incintele felinelor mici care săreau pe crengile copacilor pentru a-și lua gustările.

O suricată avea un coș cu ouă așezate între niște pietre în țarc. Maimuțele și lemurienii au fost răsfățați cu fructe ascunse în pungi de hârtie maro decorate cu ani de iepuraș.

Ignacio Idalsoaga, directorul grădinii zoologice, a declarat că „în natură, aceste animale își petrec o mare parte din viață căutând hrană”, așa că grădina zoologică a dorit să recreeze acest comportament.

Gustările și deliciile „nu erau ouă de ciocolată”, a adăugat el liniștitor, ci alimente pe care animalele le-ar mânca în habitatul lor natural.

Evenimentul anual se desfășoară de 16 ani, a spus Idalsoaga. Anul acesta, oile au trebuit să-și caute hrana în interiorul unei sfere colorate cu găuri.

„Echipa noastră creativă a fost foarte imaginativă anul acesta”, a spus Idalsoaga.