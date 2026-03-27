O celebră grădină zoologică se închide. Ce se va întâmpla cu animalele

Grădina Zoologică Heythrop din Chipping Norton, Oxfordshire, se va închide până la finalul lunii martie, potrivit Express. Este o grădină privată, înființată de Jim Clubb și fosta sa soție Sally în 1988.

Cei doi au fost dresori de animale și au fondat Amazing Animals, o agenție care a furnizat animale pentru televiziune și cinematografie. Deși grădina zoologică nu a fost niciodată deschisă în mod oficial publicului, oamenii au putut să o viziteze pentru diferite evenimente. Parcul zoo a fost folosit în numeroase filme, inclusiv în seria Harry Potter.

De asemenea, în ceea ce ar putea fi ultima sa apariție pe marele ecran, grădina zoologică va avea scene în următorul blockbuster al lui Christopher Nolan, Odiseea. În plus, de-a lungul anilor, afacerea a devenit cunoscută pentru furnizarea de animale pentru terapie la domiciliu și spitale.

De ce se închide grădina zoologică

Jim Clubb, în vârstă de 71 de ani, a decis să se pensioneze ceea ce va duce la închiderea complexului celebru. Anunțul a fost făcut pe propriul site.

„Din păcate, a venit momentul să anunțăm închiderea Grădinii Zoologice Heythrop la sfârșitul lunii martie. Această decizie nu a fost luată cu ușurință și am dori să le mulțumim tuturor pentru bunătatea, generozitatea și sprijinul lor. Suntem fericiți că am putut să vă primim pentru a participa la întâlnirile cu animalele, vizitele la grădina zoologică, zilele porților deschise, petrecerile și aventurile tinerilor din grădina zoologică. De asemenea, nu-i putem uita de rezidenții și angajații minunați ai numeroaselor cămine de bătrâni, și spitale pe care am avut privilegiul să le vizităm. Ne-a făcut o mare plăcere să vă cunoaștem pe toți – oaspeți și gazde deopotrivă – și să vă vedem zâmbetele de pe fețele voastre când ne-am întâlnit cu prietenii noștri, animalele. Vă mulțumim pentru tot, vă dorim mult succes în continuare”, au scris reprezentanții complexului în mesajul online

Parcul se va închide la sfârșitul lunii. Absolut toate animalele vor fi transportate săptămâna viitoare la noile lor cămine. Pinguinii, de exemplu, vor fi preluați de un colecționar privat.