Descoperire surprinzătoare. Ce animale au renunțat la violența excesivă pentru un transfer pașnic al puterii

Șobolanii-cârtiță golași poartă războaie sângeroase de succesiune pentru a alege o nouă regină, potrivit Live Science. Când vechea conducătoare moare, celelalte femele se luptă între ele pentru a prelua „coroana”. De asemenea, ele omoară puii rivalelor până când în colonie nu mai rămâne decât o singură femelă reproducătoare. În mod surprinzător, o colonie studiată de cercetători a demonstrat că animalele pot alege varianta păcii.

La Institutul Salk pentru Studii Biologice din California s-a întâmplat ceva neașteptat: o regină și-a predat pașnic puterea uneia dintre fiicele sale, fără a fi nevoie de război în interiorul coloniei.

„Am descoperit că șobolanii-cârtiță golași sunt capabili de o succesiune pașnică, ceea ce sugerează că aceste animale au o flexibilitate reproductivă mai mare decât se apreciase anterior”, a explicat Janelle Ayres, cercetător la Institutul Salk și coautoare a unui studiu despre această succesiune neobișnuită.

Experții au pornit de la ideea că o colonie are singură regină, dar au încercat să afle dacă animalele violente pot accepta o schimbare în situații extreme. Studiul a început în anul 2019.

Șobolanul-cârtiță golaș este găsit în regiunile aride din Asia și Africa. Specia își divizează coloniile în indivizi reproductivi și indivizi nereproductivi. Animalul trăiește până la 37 de ani mult mai mult decât rozătoarele de aceeași dimensiune.