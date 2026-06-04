Secretul infailibil pentru a ieși din orice labirint: iată soluția, și nu este ceea ce crezi

Îți plac labirinturile? Îți face plăcere să te pui la încercare și să găsești ieșirea din aceste enigme geometrice? Sau poate te copleșesc și te frustrează fundăturile și intersecțiile înșelătoare? Oricum ar fi, sigur te interesează să afli cum să ieși din ele fără să te rătăcești, iar adevărul este că există un secret infailibil pentru a ieși din toate labirinturile, care corespunde, în plus, unei reguli matematice ce te va surprinde, potrivit okdiario.

Secretul infailibil pentru a ieși din toate labirinturile

Regula simplă pentru a ieși din orice labirint nu este, așa cum se spune de obicei, „să lași firimituri de pâine”, ca în povestea „Hansel și Gretel”, ci are legătură cu topologia, o ramură a matematicii care studiază proprietățile formelor și modul în care acestea sunt conectate. Potrivit matematicienei Katie Steckles, regula este următoarea: „Întoarce-te mereu la dreapta”.

Atât de simplu. Tot ce trebuie să faci este să ții o mână în contact constant cu peretele din dreapta al labirintului și să continui să înaintezi până când găsești ieșirea. În acest fel, vei parcurge întregul perimetru al labirintului, inclusiv marginea exterioară și marginea interioară care înconjoară centrul.

Care este motivul din spatele succesului acestei reguli

Totul are legătură cu o explicație oferită de profesorii Ruth și Nick Dalton într-un articol pentru The Conversation și care constă în a ne imagina că ridicăm peretele labirintului și îi întindem perimetrul pentru a-i elimina colțurile.

Acest lucru va da naștere unei forme care seamănă cu un cerc, din care o porțiune trebuie să constituie limita exterioară a labirintului. Persistând în urmărirea constantă a peretelui din dreapta, parcurgi, de fapt, acel cerc până ajungi la punctul său final.

Regula lui Trémaux pentru labirinturile mai complicate

Dar atenție, această regulă nu funcționează pentru toate labirinturile. Există unele concepute pentru a învinge această tehnică, de exemplu cele care au intrarea sau ieșirea în centru sau cele care au „insule” ori zone deconectate de restul. În aceste cazuri, ai nevoie de o altă strategie mai sofisticată, precum regula lui Trémaux.

Această regulă constă în a marca fiecare drum pe care îl parcurgi și fiecare intersecție prin care treci, astfel încât să știi dacă ai mai fost acolo sau nu.

Dacă ajungi la o intersecție pe un drum pe care l-ai parcurs deja, alege unul nou. Dacă ajungi într-o fundătură sau la o intersecție unde toate drumurile sunt marcate, întoarce-te până găsești unul nou.

Cu aceste reguli, vei putea rezolva multe labirinturi cu răbdare și perseverență. Dar dacă vrei să te bucuri de frumusețea și complexitatea acestor construcții, îți recomandăm să vizitezi unele dintre cele mai impresionante labirinturi din lume, precum Labirintul Longleat din Anglia, Labirintul Dole din Franța sau Labirintul Reignac-sur-Indre din Franța. Aceste labirinturi sunt adevărate opere de artă care te vor face să te simți ca într-un basm.