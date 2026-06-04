Prima pagină » Știrile zilei » Secretul infailibil pentru a ieși din orice labirint: iată soluția, și nu este ceea ce crezi

Secretul infailibil pentru a ieși din orice labirint: iată soluția, și nu este ceea ce crezi

Există o regulă infailibilă pentru a ști cum să ieși din orice labirint.
Secretul infailibil pentru a ieși din orice labirint: iată soluția, și nu este ceea ce crezi
Foto: Unsplash
Mădălina Dinu
04 iun. 2026, 20:00, Life-Inedit
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Îți plac labirinturile? Îți face plăcere să te pui la încercare și să găsești ieșirea din aceste enigme geometrice? Sau poate te copleșesc și te frustrează fundăturile și intersecțiile înșelătoare? Oricum ar fi, sigur te interesează să afli cum să ieși din ele fără să te rătăcești, iar adevărul este că există un secret infailibil pentru a ieși din toate labirinturile, care corespunde, în plus, unei reguli matematice ce te va surprinde, potrivit okdiario.

Secretul infailibil pentru a ieși din toate labirinturile

Regula simplă pentru a ieși din orice labirint nu este, așa cum se spune de obicei, „să lași firimituri de pâine”, ca în povestea „Hansel și Gretel”, ci are legătură cu topologia, o ramură a matematicii care studiază proprietățile formelor și modul în care acestea sunt conectate. Potrivit matematicienei Katie Steckles, regula este următoarea: „Întoarce-te mereu la dreapta”.

Atât de simplu. Tot ce trebuie să faci este să ții o mână în contact constant cu peretele din dreapta al labirintului și să continui să înaintezi până când găsești ieșirea. În acest fel, vei parcurge întregul perimetru al labirintului, inclusiv marginea exterioară și marginea interioară care înconjoară centrul.

Care este motivul din spatele succesului acestei reguli

Totul are legătură cu o explicație oferită de profesorii Ruth și Nick Dalton într-un articol pentru The Conversation și care constă în a ne imagina că ridicăm peretele labirintului și îi întindem perimetrul pentru a-i elimina colțurile.

Acest lucru va da naștere unei forme care seamănă cu un cerc, din care o porțiune trebuie să constituie limita exterioară a labirintului. Persistând în urmărirea constantă a peretelui din dreapta, parcurgi, de fapt, acel cerc până ajungi la punctul său final.

Regula lui Trémaux pentru labirinturile mai complicate

Dar atenție, această regulă nu funcționează pentru toate labirinturile. Există unele concepute pentru a învinge această tehnică, de exemplu cele care au intrarea sau ieșirea în centru sau cele care au „insule” ori zone deconectate de restul. În aceste cazuri, ai nevoie de o altă strategie mai sofisticată, precum regula lui Trémaux.

Această regulă constă în a marca fiecare drum pe care îl parcurgi și fiecare intersecție prin care treci, astfel încât să știi dacă ai mai fost acolo sau nu.

Dacă ajungi la o intersecție pe un drum pe care l-ai parcurs deja, alege unul nou. Dacă ajungi într-o fundătură sau la o intersecție unde toate drumurile sunt marcate, întoarce-te până găsești unul nou.

Cu aceste reguli, vei putea rezolva multe labirinturi cu răbdare și perseverență. Dar dacă vrei să te bucuri de frumusețea și complexitatea acestor construcții, îți recomandăm să vizitezi unele dintre cele mai impresionante labirinturi din lume, precum Labirintul Longleat din Anglia, Labirintul Dole din Franța sau Labirintul Reignac-sur-Indre din Franța. Aceste labirinturi sunt adevărate opere de artă care te vor face să te simți ca într-un basm.

Recomandarea video

EXCLUSIV | Autoritatea Electorală: Nicușor Dan i-a dat surorii sale, în contul unei datorii, 28.000 de euro din banii donați pentru campania sa electorală / Parchetul General a fost sesizat acum un an / Poziția lui Nicușor Dan
G4Media
Cum au ajuns românii, maghiarii și francezii să scandeze la unison „CSM, CSM!” în polivalenta de 230 milioane € din Budapesta
GSP.ro
POLITICO: NATO analizează un nou angajament de 70 miliarde euro pentru sprijin militar acordat Ucrainei
Gandul
A murit Denis Macarie! Anunțul făcut în urmă cu puțin timp
Cancan
Fosta noră a lui Ion Țiriac e din nou în centrul atenției. Ileana Lazariuc e definită de lux şi a semnat contractul
Prosport
Planul șeicilor din Golf care ar putea calma piața petrolului și evita blocajul din Ormuz
Libertatea
Rețetă ciorbă ungurească de ouă. Cum se gătește cel mai delicios preparat lichid al maghiarilor
CSID
Dacia Solenza II: Un SUV electric urban pentru nostalgici? Ce dotări ar putea avea și cât ar costa în 2026
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia