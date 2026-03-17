Aceștia sunt înalții oficiali iranieni despre care se știe că sunt morți

După ce presa de stat iraniană a relatat moartea comandantului Basij, Gholamreza Soleimani este cel mai recent oficial ucis de la începutul războiului. Israelul declară, de asemenea, că l-a ucis pe puternicul șef al securității iraniene, Ali Larijani, deși acest lucru nu a fost confirmat de Iran.

Iată ceilalți oficiali iranieni de rang înalt uciși în război până acum, așa cum sunt notați de Sky News.

– Ayatollahul Ali Khamenei – liderul suprem al Iranului din 1989, a fost ucis în atacuri surpriză americane și israeliene care au declanșat războiul;

– Ali Shamkhani – secretarul consiliului de securitate iranian a fost un consilier de top al lui Khamenei. El a fost ucis în atacuri americano-israeliene;

– Mohammad Pakpour – comandantul Gărzii Revoluționare din Iran – cheie în recenta reprimare a protestelor care au lăsat mii de morți;

– Aziz Nasirzadeh – ministrul apărării iranian, care a amenințat cu atacuri de represalii asupra bazelor americane din Orientul Mijlociu;

– Mohammad Shirazi – Șeful biroului militar din 1989, a fost responsabil de legătura dintre Khamenei și comandanții superiori ai forțelor armate;

– Abdol Rahim Mousavi – Șeful Statului Major al forțelor armate, a fost succesorul lui Mohammad Bagheri, care a fost ucis de Israel în războiul de 12 zile de anul trecut.

Presa de stat iraniană relatează moartea unui comandant important a Corpului Gărzilor Revoluționare

Presa de stat iraniană a relatat că figură importantă a Corpului Gărzilor Revoluționare din Iran a fost ucisă, scrie Sky News.

Gholamreza Soleimani a fost comandantul Basij – o forță paramilitară voluntară din cadrul IRGC – timp de șase ani.

Armata israeliană a anunțat anterior că l-a ucis pe Soleimani, descriindu-l ca fiind un „instrument principal” al represiunii în Iran.

Până acum, nu a existat niciun fel de confirmare din partea Iranului cu privire la moartea sa.

NY Times: Eliminarea lui Ali Larijani înlătură vocea proeminentă a sfidării în Iran

Jurnaliștii The New York Times analizează uciderea lui Ali Larijani, cel mai înalt oficial al securității iraniene. Larijani, o figură proeminentă a sistemului de la Teheran, a fost ucis într-un atac comis peste noapte, a anunțat armata israeliană. Moartea sa ar putea da o altă lovitură grea structurii de putere a Iranului.

Donald Trump s-a supărat pe NATO pentru că nu îl ajută pentru deblocarea Strâmtorii Ormuz: „Nu mai dorim asistența țărilor NATO! Nu avem nevoie de ajutorul nimănui”

Președintele SUA, Donald Trump, a postat un mesaj critic la adresa NATO și liderilor Alianței Nord Atlantice. Șeful statului american constată că NATO nu îl ajută în Iran și, ca atare, spune că nu mai are nevoie de asistența Alianței.

Și Macron îl refuză pe Trump. Președintele Franței anunță că nu va participa la operațiunile de deblocare a Strâmtorii Ormuz

Franța nu va participa la operațiunile pentru deblocarea Strâmtorii Ormuz în timpul războiului, a declarat Macron.

Președintele Franței, Emmanuel Macron, a reiterat astăzi că țara sa va participa doar la operațiuni de escortare a navelor prin Strâmtoarea Ormuz. Iar asta se va întâmpla doar după ce ostilitățile din regiune se vor relaxa.

Donald Tusk anunță că Polonia nu va trimite trupe în Iran

Donald Tusk a declarat că Polonia nu intenționează să trimită trupe în Iran. Potrivit premierului, conflictul din Orientul Mijlociu nu reprezintă o amenințare directă pentru securitatea națională.

„Polonia nu își va trimite trupele în Iran. Acest conflict nu afectează în mod direct securitatea noastră. Acest lucru se aplică forțelor noastre terestre, aeriene și navale. Ceea ce avem la dispoziție trebuie să servească securității regiunii baltice”, a spus Tusk.

Iranul a anunțat că va crește salariul minim pe economie cu 60%, la două luni după protestele violente

Regimul de la Teheran a anunțat, luni, că va crește salariul minim pe economie cu 60%, în contextul în care țara se confruntă cu o inflație la nivel record, dar și cu războiul care continuă. Decizia guvernului de la Teheran vine la două luni de la protestele violente din Iran, în care au fost uciși cel puțin 36.000 de cetățeni.

Kaja Kallas cere oprirea războiului din Orient și propune soluții pentru reluarea tranzitului maritim prin Strâmtoarea Ormuz

Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru Afaceri Externe și Politica de Securitate, Kaja Kallas, a lansat un apel către Statele Unite și Israel pentru oprirea războiului din Orient și a propus un acord mediat de ONU pentru redeschiderea Strâmtorii Ormuz.

Iranul confiscă câteva sute de dispozitive Starlink și acuză SUA și Israel de contrabandă

Autoritățile din Iran au anunțat confiscarea a sute de dispozitive Starlink, despre care susțin că ar fi fost introduse ilegal în țară cu sprijinul Statele Unite ale Americii și al Israelului.

Informația a fost transmisă de Ministerul iranian al Informațiilor, într-un comunicat citat de agenția de presă Tasnim.

Potrivit autorităților, sistemele Starlink, care permit accesul la internet printr-o rețea de sateliți, ar fi fost utilizate în scopuri ostile, inclusiv pentru comunicare neautorizată și activități considerate o amenințare la adresa securității naționale. Oficialii iranieni susțin că aceste echipamente ar fi fost introduse prin rețele de contrabandă coordonate din exteriorul țării.

Emiratele Arabe Unite au anunțat că rachete și drone iraniene au fost interceptate

Ministerul Apărării din Emiratele Arabe Unite a declarat că forțele sale au interceptat astăzi 10 rachete balistice iraniene și 45 de drone lansate de Iran.

Iranul a declarat că a vizat centrele de tehnologie cibernetică și facilități de producție de armament ale Israelului

Agenția de presă iraniană Tasnim, citând armata iraniană, a relatat că Iranul „a vizat centre de tehnologie cibernetică și facilități de producție de armament aparținând poliției israeliene”.

Potrivit informațiilor, armata iraniană „a atacat, începând din această dimineață, centrele de tehnologie cibernetică ale regimului sionist și complexul de producție de armament Rafael, folosind drone”.

Reuters: Mojtaba Khamenei a refuzat două propuneri de armistițiu cu SUA

Un înalt oficial iranian a dezvăluit, pentru Reuters, că noul lider suprem, Mojtaba Khamenei, a refuzat două propuneri de armistițiu cu Statele Unite.

Sursa din guvernul Iranian a precizat, pentru Reuters, că ayatollahul Mojtaba Khamenei, a respins propunerile de reducere a tensiunilor sau de încetare a focului cu Statele Unite, transmise Teheranului de către două țări intermediare.

Două persoane au fost ucise în atacuri aeriene israeliene în sudul Libanului

Două persoane au fost ucise în atacuri aeriene israeliene asupra localității al-Jumayjimah, în sudul Libanului, informează Agenția Națională de Știri.

Anterior, agenția raportase că trei persoane au fost ucise în atacuri aeriene israeliene asupra orașului apropiat Bint Jbeil.

Notă publicată pe contul de X al lui Larijani

O notă scrisă de mână a fost publicată pe contul Abbas Larijani de pe X, al oficialului iranian de securitate de top pe care armata israeliană afirmă că l-a ucis, deși nu există confirmare din partea Teheranului.

Nota, împărtășită și de mass-media iraniană afiliată statului, comemorează marinarii iranieni uciși într-un recent atac al Statelor Unite, a căror înmormântare era așteptată să aibă loc astăzi.

Ministrul Apărării al Israelului promite să continue loviturile asupra ‘infrastructurii strategice’ a Iranului

Ministrul Apărării al Israelului, Yoav Katz, a susținut o declarație televizată după ce a afirmat că Israelul a asasinat principalul șef de securitate al Iranului, Larijani, și comandantul forțelor Basij, Soleimani.

„Conducătorii regimului sunt uciși, iar capacitățile lor sunt eliminate”, a declarat Katz.

„Armata noastră acționează cu putere pentru a continua să lovească și să elimine atât capacitățile de rachete, cât și infrastructura strategică.”

Israelul anunță că au fost lansate rachete din Iran către Israel

Armata israeliană afirmă că rachete au fost lansate din Iran spre Israel.

Aceasta vine după ce Israelul a bombardat Teheranul și alte orașe din Iran în această dimineață.

Armata israeliană afirmă că a lovit centrele de comandă ale forțelor de securitate din Teheran și Shiraz

Armata israeliană afirmă că zeci de avioane de luptă au participat ieri la raidurile simultane asupra orașelor Teheran, Shiraz și Tabriz.

Aceasta a susținut că, în Teheran, atacurile au lovit centrele de comandă ale forțelor de securitate iraniene, inclusiv Ministerul Informațiilor și miliția Basij, fiind vizate totodată baze de depozitare și lansare a dronelor, rachetelor și sistemelor de apărare aeriană.

În Shiraz, au fost vizate sediul comandamentului de securitate internă al Iranului și un depozit de rachete, în timp ce în Tabriz au fost distruse sistemele de apărare, a declarat armata.

Israel a bombardat aseară apartamentul lui Ali Larijani, liderul iranian care-l amenințase pe Trump. Nu se știe dacă oficialul a supraviețuit

Armata israeliană a atacat aseară, într-un bombardament țintit, locația în care se afla Ali Larijani, secretar al Consiliului Suprem de Securitate Națională din Iran, și o figură importantă a regimului.

Ali Larijani a fost ținta unui atac în noaptea aceasta la Teheran, a anunțat, în această dimineață, canalul israelian N12.

„Rezultatele atacului asupra Larijani sunt încă în curs de verificare. El este cea mai înaltă figură din regimul iranian după Mojtaba. În ultimele zile, în Israel există informațiile că el a fost oarecum marginalizat și că există conflicte și neînțelegeri între el și conducerea din Iran”, susțin jurnaliștii.

Irakul spune că există o înțelegere cu Iranul privind trecerea petrolierelor prin Strâmtoarea Ormuz

Ministrul irakian al Petrolului, Hayan Abdul-Ghani, a declarat pentru Al Jazeera că țara a ajuns la o înțelegere cu Iranul pentru ca petrolierele sale să poată traversa Strâmtoarea Ormuz.

Ieri, ministrul iranian de externe, Araghchi, a afirmat că Strâmtoarea Ormuz „este deschisă, dar închisă pentru dușmanii noștri”.

Lovituri aeriene israeliene și bombardamente de artilerie raportate în Liban

Avioane israeliene au efectuat două raiduri asupra localității Qaqaiyat al-Jisr din sudul Libanului, în districtul Nabatieh, potrivit Agenției Naționale de Știri.

Armata israeliană a vizat, de asemenea, periferia localității Shebaa din sud-estul Libanului cu bombardamente intense de artilerie.

Surse: Trump a fost avertizat cu privire la posibile represalii iraniene împotriva aliaților din Golf

Surse din cadrul administrației americane susțin că Donald Trump a fost avertizat înainte de lansarea atacurilor asupra Iranului că există riscul unor represalii extinse în regiune, inclusiv asupra aliaților din Golf. Cu toate acestea, liderul american a declarat public că reacția Teheranului a fost „o surpriză”.

Emiratele Arabe Unite închid spațiul aerian după atacuri iraniene, în timp ce Israel lovește Teheranul

Emiratele Arabe Unite au închis temporar spațiul aerian după ce au interceptat rachete și drone lansate de Iran, în timp ce Israelul a intensificat atacurile asupra Teheranului și a pozițiilor Hezbollah din Liban, transmite Associated Press.

Un petrolier a fost lovit de un proiectil în largul Fujairah

Centrul britanic pentru Operațiuni Comerciale Maritime (UKMTO) raportează că un petrolier a fost lovit de un „proiectil necunoscut” în timp ce se afla la ancoră la 23 de mile marine (42,5 km) est de Fujairah, în Golful Oman, relatează Al Jazeera.

Potrivit UKMTO, petrolierul a suferit daune structurale minore, dar nu s-au înregistrat răniți în rândul echipajului și niciun impact asupra mediului.

„Navele sunt sfătuite să tranziteze zona cu prudență și să raporteze orice activitate suspectă”, a adăugat centrul.

Un incendiu a izbucnit în zona petrolieră Fujairah din Emiratele Arabe Unite în urma unui atac cu drone

Biroul de presă al guvernului din Fujairah a anunțat că a izbucnit un incendiu în Zona Industrială Petrolieră Fujairah după ce amplasamentul a fost ținta unui atac cu drone, potrivit Al Jazeera.

Autoritățile au confirmat că nu s-au înregistrat victime în urma atacului, iar echipele de intervenție au intervenit și gestionează incidentul la fața locului, situat la aproximativ 150 km est de Dubai.

Washington Post: Numărul soldaților americani răniți în războiul din Iran a depășit 200 în șapte țări

Peste 200 de soldați americani au fost răniți în șapte țări din Orientul Mijlociu în timpul războiului dintre SUA și Israel cu Iranul, în principal în urma atacurilor cu rachete și drone iraniene asupra pozițiilor americane. Zece soldați sunt grav răniți, iar 13 au murit, potrivit Washington Post.

Rănirile au avut loc în contextul în care Iranul lansează valuri de rachete și drone de atac unidirecționale, ca răspuns la atacul extins al administrației Trump.

Numărul soldaților americani răniți sau răniți în timpul campaniei americano-israeliane împotriva Iranului depășește acum 200 în șapte țări, a declarat luni un purtător de cuvânt al armatei americane, oferind cea mai detaliată relatare de până acum despre modul în care personalul american a fost pus în pericol, relatează Washington Post.

Washington Post: Serviciile secrete americane cred că regimul iranian își consolidează puterea

În ciuda a peste două săptămâni de atacuri aeriene neîncetate, conform evaluărilor serviciilor secrete americane, regimul iranian va rămâne probabil în picioare deocamdată, slăbit, dar mai intransigent, cu puternicele forțe de securitate ale Corpului Gărzilor Revoluționare Islamice exercitând un control mai mare, arată Washington Post în ediția de luni seara.

Statele Unite și Israelul au degradat semnificativ capacitatea de rachete și marina Iranului, l-au înlăturat pe liderul suprem, ayatollahul Ali Khamenei, și au eliminat zeci de lideri militari și de informații de rang înalt.

Însă costurile războiului sunt în creștere – cel puțin 12 miliarde de dolari până acum și 13 soldați americani uciși. Presiunea Iranului asupra Strâmtorii Ormuz a încetinit traficul maritim la o scădere semnificativă, creând o perturbare istorică a traficului petrolier.