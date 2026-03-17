Reuters: Mojtaba Khamenei a refuzat două propuneri de armistițiu cu SUA

Un înalt oficial iranian a dezvăluit, pentru Reuters, că noul lider suprem, Mojtaba Khamenei, a refuzat două propuneri de armistițiu cu Statele Unite. Informațiile vin la doar o zi după ce Trump susținea că Teheranul și-ar dori să negocieze, și după ce doi dintre liderii autorităților de la Teheran au fost uciși în atacuri coordonate de Armata Israeliană (IDF).
Daiana Rob
17 mart. 2026, 12:51, Știri externe

Sursa din guvernul iranian a precizat, pentru Reuters, că ayatollahul Mojtaba Khamenei, a respins propunerile de reducere a tensiunilor sau de încetare a focului cu Statele Unite, transmise Teheranului de către două țări intermediare.

Potrivit oficialului, poziția lui Khamenei privind răzbunarea împotriva SUA și Israelului a fost „foarte dură și serioasă” în cadrul primei sale sesiuni de politică externă. Acesta nu a precizat dacă Mojtaba Khamenei a participat personal.

Informațiile apar la doar o zi după declarațiile contondente susținute de Trump, luni, la Casa Albă. Președintele SUA a precizat că Iranul pare să dorească un acord de pace, dar că Washingtonul nu știe cu cine să negocieze. Trump a precizat că există persoane care vor să negocieze, însă identitatea lor rămâne neclară pentru partea americană.

Luni seară, doi lideri au autorităților iraniene au fost uciși, în atacuri ale Israelului. Doi dintre aceștia sunt Ali Larijani, șeful Consiliului de securitate și Gen. Gholam Reza Soleimani, șeful miliției Basij. Anunțul a fost dat marți, Israel Kratz, ministrul Apărării din Israel.

Anunțul a fost dat după ce armata israeliană (IDF) a anunțat anterior că a lansat o „serie de atacuri la scară largă” asupra capitalei Iranului și că a intensificat atacurile împotriva militanților Hezbollah din Liban, susținuți de Iran.

