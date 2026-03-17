Kaja Kallas cere oprirea războiului din Orient și propune soluții pentru reluarea tranzitului maritim prin Strâmtoarea Ormuz

Șefa diplomației europene a cerut Statelor Unite și Israeluli să oprească atacurile asupra Iranului avertizând cu privire la riscurile globale generate de conflict. În plus, Kallas a subliniat disponibilitatea Uniunii Europeană de a facilita dialogul între actorii implicați.

„Cred că ar fi în interesul tuturor ca acest război să se oprească. Problema cu războaiele este că e mai ușor să le începi decât să le oprești și mereu scapă de sub control. Ne-am consultat cu țări din regiune, precum țările din Golf, Iordania, Egipt, dacă am putea prezenta propuneri pentru ca Iranul, Israelul și SUA să iasă din această situație”, a spus Kallas, într-un interviu acordat Reuters.

Pe fondul cererilor administrației american privind implicarea militară a statelor europene pentru redeschiderea Strâmtorii Ormuz, mai multe state europene au respins solicitările președintelui Donald Trump, subliniind că nu este un război început de Europa.

„Principala preocupare a țărilor europene este că nu am fost consultați (înainte) de a începe acest război – dimpotrivă. Au fost mulți europeni care încercau să convingă SUA și Israelul să nu înceapă acest război”, spune oficialul european.

Kaja Kallas a spus că redeschiderea Strâmtorii Ormuz s-ar putea întâmpla prin mijloace diplomatice. De asemenea, oficialul a anunțat că a propus replicarea unui acord intermediat de ONU pentru exportul de cereale din Ucraina prin Marea Neagră, în timpul Războiului din Ucraina.

„Nimeni nu este pregătit să-și pună poporul în pericol în Strâmtoarea Hormuz. Trebuie să găsim… modalități diplomatice de a menține această situație deschisă, astfel încât să nu avem o criză alimentară, o criză a îngrășămintelor, o criză energetică în lume”, spune Kallas.