Nicușor Dan, despre implicarea României în securizarea Strâmtorii Ormuz: Nu este vorba de o intrare în conflict

Președintele României, Nicușor Dan, a anunțat marți că România, alături de coaliția internațională care s-a angajat în securizarea Strâmtorii Ormuz, va acționa doar în cazul încheierii unui armistițiu între părțile beligerante.
Nicușor Dan despre scandalul fotografiilor trucate: întrebarea esențială este cine i-a plătit pe oamenii ăștia
Nicușor Dan, detalii din întâlnirea privind criza carburanților: Se lucrează la scenarii pentru o criză de aprovizionare. „În momentul acesta nu este o urgență pentru România"
Nicușor Dan despre scrisoarea de la președintele Trump: O scrisoare diplomatică în care ni s-a mulțumit pentru invitație
Nicușor Dan, despre dosarul fotografiilor din campanie: Dacă voi fi chemat la DIICOT mă voi duce
Nicușor Dan despre ieșirea PSD din coaliția de guvernare: „Avem o conjunctură parlamentară care obligă partidele să-și ducă la sfârșit obiectivele". Îi va cere demisia lui Bolojan?
Radu Mocanu
07 apr. 2026, 12:38, Politic

„S-a constituit o coaliție care este dedicată acestei probleme. România, în mod firesc, este parte din această coaliție. Pentru moment, a fost o discuție la nivelul miniștrilor Apărării, o discuție la nivelul miniștrilor de Externe. Continuă discuțiile tehnice”, spune președintele României. 

Nicușor Dan a subliniat că eventualele acțiuni ale coaliției vor fi condiționate de încetarea ostilităților. „ Ce este important este că acțiunile pe care această coaliție le va face, nu le va face decât în situația unei încetări provizorii sau definitive a focului. Deci nu e vorba de a ne angrena în conflictul existent”, punctează șeful statului. 

Privind rolul fiecărui stat în securizarea Strâmtorii, Dan explică: „Suntem în etapa în care se fac diferite scenarii tehnice, în care fiecare dintre țări își asumă participarea cu diferite tipuri de echipamente sau de militari”. 

Președintele a evidențiat și experiența României în domeniul deminării: „Noi avem o experiență, pentru că suntem în proximitatea războiului din Ucraina, care parțial s-a desfășurat și pe mare, avem o experiență de deminare. Știți că avem un program comun cu Bulgaria și cu Turcia”. 

În luna martie, președintele Nicușor Dan a anunțat că România se alătură inițiativei comune internaționale de securizare a Strâmtorii Ormuz, invocând creșterea prețului combustibililor. 

Recomandarea video

