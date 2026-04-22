UE ia măsuri pentru a interzice intrarea veteranilor de război ruși în Europa. Ce a declarat Kaja Kallas

Uniunea Europeană accelerează măsurile împotriva Rusiei și analizează introducerea unor restricții de intrare în Europa pentru foștii combatanți ruși, scrie Kyiv Post. Inițiativa urmează să fie prezentată până în luna iunie.

După reuniunea Consiliului Afaceri Externe, șefa diplomației europene, Kaja Kallas, a anunțat că instituțiile europene lucrează la un nou set de măsuri care vizează persoanele implicate direct în conflict.

„În cele din urmă, vom veni cu propuneri pentru a restricționa intrarea foștilor combatanți ruși în Uniunea Europeană până la Consiliul European din iunie”, a spus ea.

Ministrul de externe al Ucrainei, Andrii Sybiha, a salutat planul UE de a restricționa intrarea combatanților ruși. Într-o postare pe X, el a spus că măsura propusă ar demonstra că participarea la războiul Rusiei are consecințe dincolo de câmpul de luptă.

„Acesta este un pas oportun și binevenit, care va arăta fiecărui rus că, prin semnarea unui contract de a purta un război criminal de agresiune împotriva Ucrainei, semnează și o interdicție de intrare în Europa”, a scris el.

El a adăugat că măsura este „corectă”, spunând că cei care „duc un război pentru a dăuna Europei și statelor europene” nu ar trebui să aibă voie să călătorească acolo și a îndemnat toate statele membre ale UE să sprijine inițiativa.

Miniștrii de externe ai Uniunii Europene au reafirmat, de asemenea, sprijinul pentru Ucraina, adăugând că Rusia și-a intensificat atacurile în ciuda declarării unui armistițiu ortodox de Paște.

„Deși a existat un armistițiu ortodox de Paște, Rusia nu l-a respectat. De fapt, și-a intensificat atacurile împotriva civililor ucraineni”, a spus Kaja Kallas.

Ea mai declarat că acest aspect arată că liderul Kremlinului, Vladimir Putin, nu și-a abandonat „obiectivele de război maximaliste”.

Miniștrii europeni au convenit că sprijinul militar și financiar pentru Kiev trebuie să continue până când Rusia își schimbă cursul.

UE a antrenat deja peste 90.000 de soldați ucraineni în cadrul misiunii sale EUMAM și promovează un nou „al patrulea pilon” de garanții de securitate axate pe reforma apărării, amenințările cibernetice și veteranii.

Kaja Kallas a declarat că există un nou impuls în cadrul blocului european în urma alegerilor din Ungaria. Ea a spus, de asemenea, că există speranță că un pachet de împrumut de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina ar putea fi aprobat în termen de 24 de ore.

Miniștrii au impulsionat, de asemenea, discuțiile privind un al 20-lea pachet de sancțiuni și revizuirea deciziilor blocate anterior, inclusiv finanțarea prin intermediul Facilității Europene pentru Pace.

Dincolo de câmpul de luptă, UE și-a intensificat eforturile împotriva operațiunilor de influență rusească. Au fost aprobate noi sancțiuni care vizează campaniile de dezinformare din cadrul blocului comunitar.

„Războaiele nu se poartă doar cu drone și rachete”, a spus Kallas. „Trebuie, de asemenea, să continuăm să respingem încercările de destabilizare ale Moscovei.”