Coaliția de guvernământ din Germania ia în considerare posibilitatea ca președintele Frank-Walter Steinmeier să i se alăture fostului cancelar Gerhard Schröder în negocierile cu Rusia privind Ucraina, relatează Spiegel , citând surse.

Coaliția consideră că Gerhard Schröder nu poate prelua singur rolul de mediator, dar un parteneriat cu președintele Steinmeier „ar putea fi o opțiune interesantă”, scrie Der Spiegel. Gerhard Schröder a fost nominalizat de președintele rus Vladimir Putin. El a subliniat că rolul ar trebui ocupat de cineva care „nu a spus nimic urât” despre Rusia.

Guvernul german a respins propunerea lui Vladimir Putin , numind-o o farsă. Cu toate acestea, experții în politică externă ai Partidului Social Democrat au cerut ca candidatura lui Gerhard Schröder să nu fie respinsă complet.

„Scopul nostru trebuie să fie să ne așezăm la masa negocierilor. Dacă una dintre condițiile pentru aceasta este participarea fostului cancelar german, acest lucru ar trebui analizat cu atenție”, a declarat pentru SPIEGEL purtătorul de cuvânt al politicii externe a SPD, Adis Akhmetovic.

În replică, Kaja Kallas a exclus candidatura lui Schröder ca negociator cu Rusia, confirmând că discuțiile UE privind negocierile cu Rusia vor avea loc la sfârșitul lunii mai.

„Schröder este un lobbyist bine-cunoscut pentru companiile rusești. Dacă va deveni reprezentantul UE, va sta de ambele părți ale mesei negocierilor”, a declarat Kallas, excluzând o astfel de numire. Șeful serviciului diplomatic a vorbit după ce a ajuns la o reuniune a miniștrilor de externe ai UE.

Ea a declarat, de asemenea, că miniștrii de externe ai UE „vor discuta posibilitatea negocierilor cu Rusia la sfârșitul lunii mai”. Miniștrii de externe ai UE vor discuta o „listă de cerințe europene adresate Rusiei” pentru „posibila începere a negocierilor” la o reuniune informală în Cipru, în perioada 26-27 mai.