Un depozit umanitar din sudul Iranului a fost lovit de o dronă

Atacul de vineri dimineață a lovit un depozit din sudul Iranului, în provincia Bushehr. În urma loviturii au fost distruse două containere cu ajutoare, două autobuze și mai multe vehicule de urgență, anunță organizația umanitară citată de Reuters.

IFRC nu a atribuit responsabilitate pentru atac.

Lovitura s-a petrecut pe fondul războiului din Orientul Mijlociu, început la finalul lunii februarie după ce Israel și Statele Unite au lansat atacuri asupra Iranului.

În urma începerii conflictului, peste 1.900 de persoane și-au pierdut viața, iar alte peste 21.000 au fost rănite, potrivit datelor furnizate de IFRC, singura organizație umanitară activă la nivel național în Iran.

Reprezentanții organizației au avertizat joi că nevoile medicale cresc rapid, iar resursele ar putea deveni insuficiente pe fondul prelungirii ostilităților.

„Preocuparea noastră este, de fapt, modul în care nevoile umanitare cresc atât de rapid și depășesc capacitatea noastră de a aduce tot sprijinul în țară. Nevoile cresc exponențial. Resursele nu sunt nelimitate”, a declarat Maria Martinez, șefa organizației din Iran.