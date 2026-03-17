Și Macron îl refuză pe Trump. Președintele Franței anunță că nu va participa la operațiunile de deblocare a Strâmtorii Ormuz

Franța nu va participa la operațiunile de deblocare a Strâmtorii Ormuz în timpul războiului, a declarat Macron.
Sorina Matei
17 mart. 2026, 17:12, Știri externe

Președintele Franței, Emmanuel Macron, a reiterat astăzi că țara sa va participa doar la operațiuni de escortare a navelor prin Strâmtoarea Ormuz. Iar asta se va întâmpla doar după ce  ostilitățile din regiune se vor relaxa.

Poziția lui Macron plasează Franța alături de Germania și de alți aliați în situația de a respinge apelului președintelui Trump la ajutor militar pentru deschiderea căii navigabile strategice

„Nu suntem parte la conflict și, prin urmare, Franța nu va participa niciodată la operațiuni de deschidere sau eliberare a Strâmtorii Ormuz în contextul actual”, a declarat Macron.

„Franța nu a ales acest război”, a spus el.

Poziția lui Macron este surprinzătoare, având în vedere că președintele SUA, Donald Trump, a spus ieri că, pe o scală de la 1 la 10, Emmanuel Macron se situează la nivelul 8, nefiind totuși perfect în ajutorul pe care îl va acorda SUA în deblocarea Strâmtorii.

