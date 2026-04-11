Macron îndeamnă Iranul să profite de oportunitatea discuțiilor mediate de Pakistan pentru o „dezescaladare durabilă”

Emmanuel Macron a discutat anterior cu președintele turc Recep Tayyip Erdogan și cu prințul moștenitor saudit Mohammed bin Salman, potrivit Le Figaro.

În timp ce Statele Unite, Pakistanul și Iranul au început discuțiile trilaterale, președintele francez i-a cerut lui Massoud Pezeshkian „să profite de oportunitatea oferită de discuțiile lansate la Islamabad pentru a deschide calea către o dezescaladare durabilă și un acord exigent care să ofere garanții solide de securitate pentru regiune, cu toate țările implicate”. El a subliniat „necesitatea ca Iranul să restabilească cât mai repede posibil libertatea și securitatea navigației în Strâmtoarea Ormuz, la care Franța este gata să contribuie” și „a insistat asupra importanței respectării depline a armistițiului, inclusiv în Liban”.

Într-un alt mesaj de pe X, președintele Franței a declarat că a discutat cu Mohammed bin Salman și a decis cu acesta să „rămână în contact strâns” pentru a „contribui la dezescaladare, la libertatea navigației și la încheierea unui acord” în Orientul Mijlociu. De asemenea, el a menționat sprijinul său pentru încetarea focului, „care trebuie respectat pe deplin și extins fără întârziere în Liban ” și „necesitatea de a restabili navigația complet liberă și sigură în Strâmtoarea Hormuz cât mai repede posibil ” .

Un armistițiu fragil între Iran și Statele Unite a intrat în a patra zi sâmbătă, când vicepreședintele american JD Vance a sosit la Islamabad, împreună cu o delegație iraniană, pentru discuții directe la un nivel fără precedent între cele două țări inamice de la Revoluția Islamică din Iran din 1979.