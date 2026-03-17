Israel a bombardat aseară apartamentul lui Ali Larijani, liderul iranian care-l amenințase pe Trump. Nu se știe dacă oficialul a supraviețuit

Armata israeliană a atacat aseară, într-un bombardament țintit, locația în care se afla Ali Larijani, secretar al Consiliului Suprem de Securitate Națională din Iran, și o figură importantă a regimului.
Sorina Matei
17 mart. 2026, 10:18, Știri externe

Ali Larijani a fost ținta unui atac în noaptea aceasta la Teheran, a anunțat, în această dimineață, canalul israelian N12.

„Rezultatele atacului asupra Larijani sunt încă în curs de verificare. El este cea mai înaltă figură din regimul iranian după Mojtaba. În ultimele zile, în Israel există informațiile că el a fost oarecum marginalizat și că există conflicte și neînțelegeri între el și conducerea din Iran”, susțin jurnaliștii.

Ulterior Autoritatea Israeliană de Radiodifuziun și șeful Statului Major IDF au confirmat informația:

„Am eliminat în apartamentul ascuns din Teheran persoane importante, printre ținte se află oficialul regimului Ali Larijani. Ali Larijani s-a numărat printre țintele atacate aseară în Iran de către Israel”.

Zilele trecute Ali Larijani, șeful Consiliului Național de Securitate al Iranului și consilier principal al liderului suprem asasinat, i-a scris lui Trump pe X, răspunzând la o postare a președintelui SUA: „Națiunea sacrificială a Iranului nu se teme de amenințările tale goale. Nici măcar cei mai puternici decât tine nu au putut elimina Iranul. Ai grijă să nu fii eliminat tu însuți”, potrivit Sky News.

