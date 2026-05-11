Uniunea Europeană aprobă un pachet de sancțiuni împotriva coloniștilor israelieni din Cisiordania

Șefa diplomației europene, Kaja Kallas, a anunțat luni că blocul comunitar a aprobat sancțiuni împotriva coloniștilor israelieni considerați violenți, dar și împotriva unor lideri Hamas. Demersul vine după ce noul guvern al Ungariei nu s-a mai opus măsurilor.
Hepta/Mediafax Foto
Radu Mocanu
11 mai 2026, 16:38, Știri externe
„Miniștrii de externe ai UE tocmai au aprobat sancțiuni împotriva coloniștilor israelieni pentru violența împotriva palestinienilor. De asemenea, au convenit asupra unor noi sancțiuni împotriva unor figuri importante ale Hamas. Extremismul și violența au consecințe”, transmite Kallas, printr-un mesaj publicat pe X, în urma reuniunii Consiliului Afaceri Externe de la Bruxelles.

Demersul Uniunii Europene vine după ce Peter Magyar și-a preluat oficial mandatul de premier al Ungariei și nu s-a mai opus măsurilor. 

Înaintea reuniunii, Kallas a precizat că multe state sunt ezitante față de extinderea regimului de sancțiuni. 

„În prezent, când am testat acest lucru vineri cu ambasadorii, se pare că nu avem majoritatea necesară pentru a adopta aceste măsuri”, a spus oficialul european privind propunerea Franței și Suediei de limitare a comerțul cu produsele provenite din coloniile israeliene din Cisiordania, notează Politico

Înaintea reuniunii, mai mulți miniștrii și-au exprimat nemulțumirea față de dificultatea Uniunii Europene de a adopta rapid măsuri concrete.

„Nu există nicio măsură pe care să o putem lua, pur și simplu pentru că există întotdeauna țări care ezită. Unii oameni ne spun că istoria înseamnă că suntem veșnic îndatorați Israelului, dar asta nu scuză acest lucru”, a spus ministrul de Externe din Luxemburg. 

Alți miniștri au propus măsuri mai dure. Ministrul olandez de externe, Tom Berendsen, a cerut măsuri mai dure, inclusiv interzicerea completă a produselor provenite din coloniile considerate ilegale și introducerea unor taxe vamale suplimentare. 

