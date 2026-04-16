Slovacia va bloca adoptarea celui de-al 20-lea pachet de sancțiuni ale Uniunii Europene împotriva Rusiei până când Bratislava va primi garanții privind reluarea conductei petroliere Drujba. Ministrul slovac de externe, Juraj Blanár, a declarat acest lucru astăzi.

Potrivit lui Juraj Blanar, Slovacia nu va obiecta la împrumutul de 90 de miliarde de euro acordat Ucrainei, pe care Ungaria l-a blocat. Cu toate acestea, Péter Magyar, liderul partidului Tisza și prim-ministrul ungar care va prelua funcția după câștigarea alegerilor parlamentare, și-a exprimat disponibilitatea de a debloca împrumutul, anunță agenția de știri TK.

Tranzitul petrolului rusesc către Ungaria și Slovacia prin conducta Drujba a încetat pe 27 ianuarie.

Ucraina a raportat daune aduse infrastructurii conductei. Președintele Volodimir Zelenski a anunțat că conducta Drujba va fi reparată până la sfârșitul lunii aprilie. El a adăugat că conducta nu va fi complet restaurată, dar va fi suficient de funcțională.

În cel de-al 20-lea pachet de sancțiuni, Uniunea Europeană intenționează să interzică complet transporturile maritime de petrol rusesc în loc să impună o plafonare a prețurilor. Aceste măsuri ar putea afecta până la 30-40% din exporturile de petrol ale Rusiei.

Bratislava și Budapesta au acuzat în repetate rânduri Kievul că amână reluarea transporturilor de țiței din motive politice.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat, în timpul unei vizite în Germania, marți, că conducta Drujba va fi din nou operațională până la sfârșitul lunii aprilie. Kievul a susținut anterior că conducta a fost avariată de un atac rusesc.

Blanár a anunțat poziția Slovaciei cu privire la sancțiunile anti-ruse în fața membrilor Comitetului European al Parlamentului Slovac. El a spus că Slovacia dorește o declarație clară, transparentă și verificabilă că conducta petrolieră Drujba va fi repornită. În trecut, reprezentanții guvernului slovac au susținut că vor susține sancțiunile împotriva Rusiei atâta timp cât acestea nu dăunează intereselor slovace.

„Dacă conducta Drujba nu este pusă în funcțiune și aprobarea celui de-al douăzecilea pachet este pe masă, nu o vom aproba. Nu avem alte instrumente pentru a-l forța pe Zelenski, împreună cu Comisia Europeană, să pună în funcțiune Drujba”, a declarat Blanár în sala de ședințe a Camerei Deputaților, unde răspundea la întrebările deputaților. Politicienii guvernamentali din Slovacia au criticat anterior Comisia Europeană, de exemplu, pentru că nu a obligat Kievul să inspecteze conducta avariată.

Conform informațiilor anterioare, Slovacia și Ungaria s-au opus noului pachet de sancțiuni anti-ruse la reuniunea miniștrilor de externe ai UE din februarie. Budapesta a susținut la acea vreme că va bloca adoptarea acestor sancțiuni dacă Ucraina nu reia tranzitul petrolului rusesc către Ungaria.

Potrivit lui Blanár, poziția noului guvern ungar aflat în devenire sugerează că este pregătit să sprijine eliberarea împrumutului UE către Ucraina. Aceasta a fost blocată de prim-ministrul ungar Viktor Orbán, al cărui partid Fidesz a suferit o înfrângere în alegerile parlamentare de weekend.

Prim-ministrul slovac și aliatul lui Orbán, Robert Fico, a declarat în martie, în legătură cu împrumutul menționat anterior, că Slovacia este gata să preia conducerea de la Ungaria, dacă este necesar.

Atât guvernele lui Orbán, cât și cele ale lui Fico au pledat de mult timp pentru importul de energie rusească și s-au opus, de asemenea, deciziei UE de a opri treptat importurile de gaze naturale din Rusia.

După întreruperea aprovizionării cu petrol prin Ucraina, guvernul de la Bratislava a declarat stare de urgență petrolieră și a eliberat petrol din rezervele de stat către rafinăria Slovnaft din Bratislava. Slovnaft, care aparține grupului maghiar de petrol și gaze MOL, și-a asigurat apoi aprovizionarea alternativă cu petrol prin conducta Adria și a returnat deja statului materia primă împrumutată.