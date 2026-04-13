Fico a rupt tăcerea în zorii zilei de luni. Ce mesaj le-a transmis lui Magyar și Orbán

În prima postare, Fico i-a mulțumit lui Orbán pentru colaborarea din anii trecuți. „Determinarea și elanul cu care a apărat suveranitatea și interesele naționale au fost exemplare și vor rămâne întotdeauna așa pentru mine”, a scris premierul slovac, potrivit VG.

În a doua postare, Fico s-a adresat noii conduceri de la Budapesta.

„Iau act cu tot respectul de decizia cetățenilor Ungariei și sunt pregătit pentru o cooperare intensă cu noul prim-ministru”, a declarat el, felicitându-l pe Magyar pentru victoria electorală.

Fico a subliniat că obiectivele guvernului slovac rămân neschimbate. Slovacia este în continuare interesată de relații de prietenie și reciproc avantajoase cu Ungaria. A menționat și protejarea statutului juridic al minorităților naționale din cele două țări.

V4 și conducta Barátság, pe agenda lui Fico

Premierul slovac a răspuns și declarațiilor lui Magyar privind formatul V4. Guvernul de la Bratislava dorește reactivarea acestui format regional. Cooperarea energetică cu Ungaria rămâne, de asemenea, o prioritate.

„Cred că Slovacia și Ungaria, dar și întreaga Europă Centrală, au un interes prioritar în restabilirea funcționării conductei de petrol Barátság”, a încheiat Fico.