Vlad Gheorghe îi cere lui Peter Magyar să investigheze banii trimiși din Ungaria în România

Consilierul onorific al premierului Ilie Bolojan, Vlad Gheorghe, a anunțat marți, într-o postare pe Facebook, faptul că i-a cerut noului lider politic al Ungariei, Peter Magyar, să investigheze banii trimiși din bugetul Ungariei în România în numele „investițiilor” pentru comunitățile maghiare.

Acesta susține că există „suspiciuni serioase” legate de modul în care au fost folosiți acești bani.

„Sunt suspiciuni serioase că o parte din aceste fonduri nu au ajuns la oameni, ci au alimentat rețele de influență politică și propagandă pro-Viktor Orbán. Nu vorbim doar despre bani. Vorbim despre influență politică construită cu bani publici, inclusiv pe teritoriul României”, a scris Vlad Gheorghe pe Facebook.

Pornind de la promisiunea făcută de Peter Magyar că îi va trage la răspundere „pe toți cei care au jefuit statul”, Vlad Gheorghe îi cere acestuia „să se verifice cum au fost cheltuiți banii, să fie identificați beneficiarii reali, să fie urmărite rețelele create de vechiul regim” și „să existe cooperare cu autoritățile române și europene”.

„Aceste fluxuri financiare trebuie investigate până la capăt. Curățarea acestui sistem nu este doar o problemă a Ungariei. Este o problemă europeană”, a conchis Vlad Gheorghe.

Peter Magyar este liderul partidului Tisza și câștigătorul alegerilor parlamentare din Ungaria din 12 aprilie. El l-a învins pe Viktor Orbán.