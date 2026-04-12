Peter Magyar: „Am eliberat Ungaria, ne-am luat țara înapoi”

„Dragi compatrioți, am reușit. Tisza și Ungaria au câștigat aceste alegeri”, și-a început Magyar discursul rostit în piața Batthyány, potrivit 24.hu.

El a afirmat că victoria opoziției înseamnă „eliberarea” țării.

„Împreună am înlocuit sistemul Orbán și am eliberat Ungaria, ne-am luat țara înapoi”, a spus Peter Magyar, în aplauzele susținătorilor.

Péter Magyar a adăugat că Tisza va avea o supermajoritate în noul Legislativ.

„Toate semnalele arată că vom avea o majoritate puternică de două treimi în noul Parlament”, a declarat el.

Liderul Tisza a spus că partidul său a obținut peste 3,3 milioane de voturi, pe care le-a descris drept „un mandat puternic pentru guvernare”, ce ar urma să permită „o tranziție cât mai eficientă și pașnică”.

În fața mulțimii care a scandat „Rușii, acasă!”, slogan folosit de opoziție în campanie pentru a denunța relațiile apropiate ale premierului Viktor Orban cu Moscova, Magyar a spus că rezultatul reprezintă „victoria adevărului asupra minciunii”.

El a adăugat că scrutinul din 12 aprilie 2026 ar trebui să rămână „o dată scrisă cu litere de aur în istoria libertății maghiare”, alături de 15 martie 1848 și 23 octombrie 1956.