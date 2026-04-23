Fluxul de petrol rusesc către Slovacia a fost reluat prin conducta Drujba, după o întrerupere de trei luni

Fluxul de petrol rusesc către Slovacia, prin conducta Drujba, a fost reluat, a anunțat joi dimineață ministrul slovac al Economiei, notează presa internațională.

„Ministerul Economiei informează că astăzi, la ora 2 dimineața, a fost reluată recepția de petrol în Slovacia prin conductele Drujba”, a declarat Saková într-un comunicat al ministerului, scrie Reuters.

Reluarea fluxului de petrol către Slovacia, prin conducta Drujba, pune capăt unui impas de câteva luni între Ucraina, UE, Ungaria și Slovacia, după ce Budapesta și Bratislava au acuzat Kievul că a blocat în mod deliberat tranzitul.

Miercuri, grupul petrolier ungar MOL a anunțat că operatorul ucrainean al conductei Drujba a informat oficial că este pregătit să reia tranzitul de țiței către Ungaria și Slovacia.

Reluarea funcționării oleoductului este un pas important pentru deblocarea împrumutului de 90 de miliarde de euro destinat Ucrainei. Anterior, Viktor Orban condiționase sprijinul pentru Ucraina de reluarea livrărilor de petrol rusesc. Miercuri, însă, UE a aprobat provizoriu împrumutul, după ce Budapesta nu s-a mai opus.

Conducta Drujba, avariată în urma unui atac rusesc

Conducta Drujba a fost ținta unui atac rusesc la sfârșitul lunii ianuarie a acestui an, iar fluxurile de petrol au fost suspendate. Totuși, acest pas a stârnit o reacție furioasă din partea Ungariei și Slovaciei, care rămân dependente de importurile de petrol rusesc prin conducta Drujba.

Acestea au acuzat Kievul că a întârziat în mod deliberat reparațiile, însă Ucraina neagă acest lucru.