Ucraina a înștiințat oficial MOL că este pregătită să reia tranzitul de țiței prin conducta Drujba. Sursă Reuters: Fluxurile de petrol vor fi reluate miercuri

Grupul petrolier ungar MOL a anunțat miercuri, printr-un comunicat de presă, că operatorul ucrainean al conductei Drujba a informat oficial că este pregătit să reia tranzitul de țiței către Ungaria și Slovacia.

„JSC Ukrtransnafta, compania responsabilă pentru operarea secțiunii ucrainene a conductei Drujba, a informat oficial MOL că lucrările de reparație la conducta Drujba au fost finalizate și că situația de forță majoră în vigoare din 27 ianuarie 2026 a încetat la ora 18:00, pe 21 aprilie 2026. Potrivit notificării, JSC Ukrtransnafta este pregătită să reia tranzitul de țiței către Ungaria și Slovacia”, a declarat MOL într-un comunicat.

Pe de altă parte, o sursă a declarat pentru Reuters, sub condiția anonimatului, că prima livrare va fi împărțită în mod egal între Ungaria și Slovacia. Momentan, nu se știe concret care este volumul de petrol care urmează să fie livrat.

De asemenea, sursa a mai spus, pentru Reuters, că fluxurile de petrol prin conducta Drujba vor fi reluate miercuri.

Zelenski: Lucrările la conducta Drujba au fost finalizate

Marți seara, președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anunțat că lucrările la oleoductul Drujba au fost finalizate, permițând reluarea fluxurilor de petrol rusesc către Europa.

„Așa cum s-a convenit în comunicarea cu Uniunea Europeană, Ucraina a finalizat lucrările de reparație pe tronsonul oleoductului Drujba care a fost avariat în urma unui atac rusesc. Oleoductul își poate relua funcționarea”, a declarat Zelenski marți, într-o postare pe platforma X, potrivit Bloomberg.

Reluarea funcționării oleoductului este un pas important pentru deblocarea împrumutului de 90 de miliarde de euro destinat Ucrainei. Viktor Orban condiționase sprijinul pentru Ucraina de reluarea livrărilor de petrol rusesc.

Conducta Drujba, avariată în urma unui atac rusesc

Conducta Drujba a fost ținta unui atac rusesc la sfârșitul lunii ianuarie a acestui an, iar fluxurile de petrol au fost suspendate. Totuși, acest pas a stârnit o reacție furioasă din partea Ungariei și Slovaciei, care rămân dependente de importurile de petrol rusesc prin conducta Drujba.

Acestea au acuzat Kievul că a întârziat în mod deliberat reparațiile, însă Ucraina neagă acest lucru.