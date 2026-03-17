Prima pagină » Știri externe » Emiratele Arabe Unite închid spațiul aerian după atacuri iraniene, în timp ce Israel lovește Teheranul

Emiratele Arabe Unite închid spațiul aerian după atacuri iraniene, în timp ce Israel lovește Teheranul

Emiratele Arabe Unite au închis temporar spațiul aerian după ce au interceptat rachete și drone lansate de Iran, în timp ce Israelul a intensificat atacurile asupra Teheranului și a pozițiilor Hezbollah din Liban, transmite AP.
Emiratele Arabe Unite închid spațiul aerian după atacuri iraniene, în timp ce Israel lovește Teheranul
Fum în urma unui atac asupra capitalei Iranului, Teheran. Sursa foto: Hepta via Mediafax Foto
Victor Dan Stephanovici
17 mart. 2026, 07:20, Știri externe

Autoritățile din Emiratele Arabe Unite au suspendat temporar traficul aerian după ce armata a raportat amenințări directe din partea unor rachete și drone iraniene. Explozii au fost auzite deasupra Dubaiului, în timp ce sistemele de apărare au interceptat proiectilele. Ulterior, autoritățile au anunțat că situația s-a stabilizat, iar zborurile au fost reluate, mai arată AP.

Un nou atac cu dronă a provocat și un incendiu într-un depozit de combustibil din emiratul Fujairah. Pănă acum nu au fost raportate victime.

Israel intensifică atacurile asupra Iranului și Libanului

Armata israeliană a anunțat lansarea unui nou val de atacuri asupra capitalei iraniene Teheran. În același timp au fost atacate poziții ale grupării Hezbollah din Beirut. Loviturile vin în contextul în care Iranul a lansat mai multe salve de rachete către Israel. Au fost vizate Tel Avivul și alte zone strategice.

În Liban, conflictul a dus deja la strămutarea a peste un milion de persoane, în timp ce bilanțul victimelor continuă să crească.

Tensiuni fără precedent în regiune. Riscuri majore pentru piața globală a energiei

De la începutul conflictului, pe 28 februarie, Iranul a atacat nu doar Israelul, ci și baze americane și infrastructură energetică din statele din Golf. În Israel, fragmente de rachete interceptate au căzut în Ierusalim. Fragmentele au ajuns inclusiv în apropierea unor locuri sacre importante pentru creștini, musulmani și evrei. Acesta este un eveniment rar care amplifică tensiunile religioase și politice.

Situația din regiune afectează direct transportul de petrol prin Strâmtoarea Ormuz. Ruta este esențială, pe aici trece aproximativ 20% din petrolul mondial. Atacurile asupra navelor comerciale au redus drastic traficul, iar prețul petrolului Brent a depășit pragul de 100 de dolari pe baril.

Președintele SUA, Donald Trump, a cerut mai multor state să trimită nave militare pentru a securiza ruta, însă până în prezent nu au fost anunțate angajamente clare. Potrivit autorităților iraniene, peste 1.300 de persoane au murit în urma atacurilor, în timp ce Israelul susține că a lovit mii de ținte militare și a distrus o mare parte din capacitățile de apărare ale Iranului. În Israel, cel puțin 12 persoane au fost ucise de atacurile iraniene, iar conflictul continuă să se extindă.

