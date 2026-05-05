Prima pagină » Știri externe » Emiratele Arabe Unite spun că sistemele de apărare aeriană intervin împotriva atacurilor cu rachete și drone venite din Iran

Ministerul Apărării din Emiratele Arabe Unite a anunțat marți că sistemele sale de apărare aeriană intervin pentru a respinge atacuri cu rachete și drone lansate de Iran.
Sursa foto: X
Andrei Rachieru
05 mai 2026, 18:04, Știri externe

Este a doua zi consecutivă de incidente, după o perioadă de aproximativ patru săptămâni de relativ calm, instalată în urma unui armistițiu anunțat de Statele Unite, scrie Reuters.

Ministerul de Externe al Emiratelor Arabe Unite a calificat atacurile drept o escaladare gravă și o amenințare directă la adresa securității naționale. Într-un comunicat oficial, autoritățile au subliniat că își rezervă „dreptul deplin și legitim” de a răspunde acestor acțiuni.

Potrivit aceleiași surse, atacurile Iranului asupra Emiratelor Arabe Unite marchează o deteriorare semnificativă a situației de securitate din regiune, într-un context deja tensionat.

Luni seară, autoritățile din Emiratele Arabe Unite au transmis că apărarea aeriană a fost activată pentru a intercepta rachete și drone, în timp ce echipele de intervenție încercau să stingă un incendiu izbucnit într-o zonă majoră a industriei petroliere. Potrivit informațiilor oficiale, atacul cu drone ar fi provenit din Iran.

Incendiul a afectat o zonă industrială strategică, însă autoritățile nu au oferit până în acest moment detalii clare privind amploarea pagubelor sau eventualele victime.

Reluarea ostilităților vine după o perioadă de calm relativ, instaurată în urma unui armistițiu anunțat de Statele Unite, care a redus temporar tensiunile dintre actorii regionali. Noile atacuri ale Iranului asupra Emiratelor Arabe Unite ridică semne de întrebare privind stabilitatea acordurilor existente și riscul unei escaladări mai ample în regiune.

