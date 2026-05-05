Emiratele Arabe Unite reintroduc restricții de zbor la doar 24 de ore după mesajele optimiste din Dubai

Potrivit Reuters, măsurile sunt valabile cel puțin până la data de 11 mai și vizează limitarea traficului aerian la rute strict aprobate.

Decizia a fost anunțată prin notificări NOTAM emise de Autoritatea Generală pentru Aviație Civilă, care indică faptul că regiunea de informare a zborurilor (FIR) din Emirate este „parțial închisă”. Astfel, zborurile sunt permise doar prin puncte specifice de intrare și ieșire, în încercarea de a menține siguranța traficului aerian.

Restricțiile de zbor în Emiratele Arabe Unite vin la doar două zile după ce autoritățile anunțaseră reluarea completă a operațiunilor aeriene. Situația s-a deteriorat rapid după ce sistemele de apărare aeriană ale țării au interceptat rachete și drone lansate din Iran.

Atacurile au forțat mai multe aeronave să fie redirecționate către Muscat și să survoleze Arabia Saudită, generând perturbări majore în traficul aerian regional. Deși armistițiul dintre Statele Unite ale Americii și Iran este încă în vigoare, ambele părți au avertizat că vor ataca navele care încearcă să traverseze blocada din Strâmtoarea Ormuz.

Surse indică faptul că atacurile recente ar putea avea legătură directă cu aceste tensiuni maritime și strategice.