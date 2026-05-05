Rivalul lui Erdoğan, avertisment pentru Ursula von der Leyen după gafa privind Turcia

Primarul Istanbulului, Ekrem İmamoğlu, a criticat Uniunea Europeană și pe Ursula von der Leyen pentru că ar fi tratat Turcia la fel ca Rusia și China. El a susținut că atât UE, cât și Turcia sunt responsabile pentru blocarea aderării.
Nițu Maria
05 mai 2026, 17:39, Știri externe

Primarul încarcerat al Istanbulului, Ekrem İmamoğlu, a transmis marți un avertisment pentru președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, de a nu mai compara Turcia cu Rusia și China.

„A pune Turcia pe același plan cu Rusia și China contravine propriilor realități geopolitice și intereselor strategice ale UE”, a scris Ekrem İmamoğlu într-un editorial publicat marți în POLITICO.

Declarațiile primarului au venit ca răspuns la recentele afirmații ale Ursulei von der Leyen, potrivit cărora „trebuie să reușim să completăm continentul european, astfel încât acesta să nu cadă sub influența Rusiei, Turciei sau Chinei”.

Fostul președinte al Consiliului European, Charles Michel, a criticat remarca șefei Comisiei, apărând Turcia ca fiind un „aliat de bază al NATO” și un „partener cheie în domeniul migrației”.

Raportorul Parlamentului European pentru Turcia, Nacho Sánchez Amor, a calificat comentariile drept „total incompatibile cu semnalele recurente privind o cooperare mai strânsă în domeniul securității și al apărării”.

În ciuda arestării sale, principalul rival politic al președintelui turc Recep Tayyip Erdoğan nu și-a pierdut speranța că țara sa va adera la Uniunea Europeană.

Totuși, el consideră că ambele părți sunt responsabile pentru blocarea îndelungată a procesului.

Deși recunoaște că guvernul turc „erodează statul de drept și drepturile fundamentale” în țara sa, İmamoğlu a acuzat UE că oscilează „între principii și interese personale în relațiile sale cu Turcia, fiind incapabilă să articuleze o viziune strategică”.

De asemenea, el a îndemnat blocul europeană să se implice mai mult în istoria și realitățile sociale turcești și să „treacă dincolo de a privi Turcia prin prisma fricii, a clișeelor și a calculelor politice pe termen scurt”.

