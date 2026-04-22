Erdogan i-a spus șefului NATO că Turcia încearcă relansarea negocierilor dintre Ucraina și Rusia

Erdogan a declarat că Turcia face demersuri pentru ca războiul dintre Ucraina și Rusia să se încheie prin pace. „Lucrăm pentru relansarea negocierilor și inițierea unor discuții la nivel de lideri”, a precizat președinția turcă într-un comunicat, potrivit Reuters.

Președintele turc i-a mai transmis lui Rutte că menținerea relațiilor transatlantice este „indispensabilă”, dar că Ankara se așteaptă ca aliații europeni din NATO să își asume mai multă responsabilitate pentru securitatea transatlantică.

Ulterior, Erdogan a avut o convorbire telefonică cu președintele Germaniei, Frank-Walter Steinmeier, a transmis președinția, adăugând că liderul turc i-a spus acestuia că războiul dintre SUA și Iran „începe să slăbească Europa” și că efectele conflictului vor crește dacă marile puteri nu vor interveni cu „abordări orientate spre pace”.

„Erdogan a spus că Turcia lucrează pentru a pune capăt războiului dintre Ucraina și Rusia prin negocieri și pentru a ajunge la o pace durabilă, așa cum încearcă și în cazul Iranului”, a mai transmis administrația prezidențială de la Ankara într-un comunicat separat.

Kievul a anunțat astăzi că a cerut Turciei să găzduiască o întâlnire între Volodimir Zelenski și Vladimir Putin.