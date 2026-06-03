Un bărbat din Turcia a devenit unul dintre cei mai bogați oameni din lume fără să-și dea seama

Ahmad Jahangard Takalo, în vârstă de 32 de ani, locuiește în orașul Van, din estul Turciei. Originar din Azerbaidjan, el trăiește în Turcia de aproximativ un deceniu. Potrivit postului turc NTV, citat de Euronews, acesta a mers la bancă după ce cardul său nu a mai funcționat în timpul unei vizite la supermarket. Când angajații au verificat situația contului, au descoperit un sold aproape imposibil de imaginat: 999 miliarde 999 milioane 999 de mii 999 de lire și 99 de kuruși.

Printre cei mai bogați oameni ai lumii, fără să știe

La cursul actual, suma echivala cu aproximativ 21,8 miliarde de dolari. O asemenea avere l-ar fi plasat pe Takalo în clubul exclusivist al miliardarilor lumii și l-ar fi situat peste numeroși antreprenori și investitori cunoscuți la nivel internațional. Problema este că bărbatul nu avea nicio idee de unde provin banii și nici nu a putut folosi vreun leu din această sumă.

După identificarea tranzacției neobișnuite, banca a blocat imediat toate conturile și a declanșat o verificare internă. De aproape o lună, Takalo nu mai are acces la fondurile sale și susține că nu a primit încă o explicație completă privind originea banilor. Potrivit acestuia, reprezentanții instituției bancare i-au transmis doar că investigația este în desfășurare.

A cerut inclusiv ajutorul inteligenței artificiale

În lipsa unor răspunsuri clare, bărbatul a apelat inclusiv la inteligența artificială pentru a înțelege dimensiunea sumei care apărea în contul său. El a declarat pentru presa turcă că sistemele AI consultate i-au explicat că un buget de asemenea dimensiuni ar putea finanța proiecte majore de infrastructură sau achiziții uriașe de aur. Deocamdată nu este clar dacă este vorba despre o eroare informatică, o problemă de procesare bancară sau o altă situație excepțională. Autoritățile și banca nu au oferit detalii suplimentare despre investigație. Pentru moment, Ahmad Jahangard Takalo rămâne omul care, cel puțin pe hârtie, a devenit peste noapte unul dintre cei mai bogați oameni din lume, fără să poată cheltui nici măcar un dolar din presupusa sa avere.