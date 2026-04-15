Turcia depune eforturi pentru prelungirea armistițiului între SUA și Iran, anunță Erdogan

Președintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, a declarat că autoritățile de la Ankara depun eforturi pentru extinderea armistițiului dintre Statele Unite și Iran și pentru menținerea continuării dialogului.
Turcia depune eforturi pentru prelungirea armistițiului între SUA și Iran, anunță Erdogan
Radu Mocanu
15 apr. 2026, 14:48, Știri externe

Președintele turc Recep Tayyip Erdogan a anunțat că Turcia este implicată activ în demersuri diplomatice pentru reducerea tensiunilor dintre SUA și Iran, prelungirea armistițiului existent și reluarea negocierilor. 

„Declarațiile părților arată că, deși masa negocierilor nu a fost abandonată, acestea au ajuns la un impas în problema nucleară. Transmitem sugestiile necesare și luăm inițiative pentru a reduce tensiunile, a prelungi încetarea focului și a menține dialogul. Nu se poate negocia cu pumnii strânși”, a spus șeful statului turc în fața parlamentului de la Ankara, notează Reuters

Erdogan a precizat că Ankara menține contacte strânse cu Statele Unite, Iranul și Pakistanul, care joacă rol de mediator, și a reiterat poziția Turciei conform căreia conflictul este nejustificat și trebuie încheiat. 

Președintele american Donald Trump a sugerat că discuțiile ar putea fi reluate în curând cu un rezultat spectaculos, deși negocierile recente din Pakistan s-au încheiat fără un progres concret.

„Cred că vă așteaptă două zile uimitoare. S-ar putea termina oricum, dar cred că o înțelegere este preferabilă pentru că atunci își pot reconstrui țara. Acum chiar au un regim diferit. Indiferent de situație, i-am eliminat pe radicali”, a spus liderul de la Casa Albă, citat de ABC News. 

Recomandarea video

PSD stabilește duminică întrebarea pentru referendumul intern de luni: Îl mai susține partidul pe Ilie Bolojan ca premier sau nu
G4Media
„Trucul american” | Unde trebuie puse ouăle în frigider, pentru a rezista mai mult
Gandul
Le plângeai de milă? Câți lei câștigă într-o singură lună acest livrator Glovo pakistanez, din Constanța. Ce sumă trimite acasă
Cancan
FOTO. L-a părăsit pe milionarul cu 35 de ani mai bătrân decât ea pentru că a înșelat-o cu prietena ei
Prosport
Un consilier român din Italia se teme de consecințele pe care le va avea uciderea lui Giacomo Bongiorni de către 3 tineri români: „E inevitabil”
Libertatea
Nu menta și nici mușețelul. Băutura care poate calma rapid colonul iritabil. Reduce balonarea și disconfortul digestiv!
CSID
Top mașini second-hand 2026: ce modele trebuie evitate și care sunt cele mai fiabile
Promotor