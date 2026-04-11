Macron și Erdogan au discutat despre armistițiul din Iran și războiul din Ucraina

Într-o postare pe X, liderul de la Elysee a precizat că discuția a vizat mai întâi situația din Orientul Mijlociu.

„Am abordat mai întâi situația din Orientul Apropiat și Mijlociu, pentru a face apel la respectarea armistițiului și la aplicarea acestuia în Liban, la respectarea libertății de navigație în strâmtoarea Ormuz și pentru a sublinia necesitatea unei soluții diplomatice solide și durabile”, a scris Macron.

Macron a precizat că a discutat cu Erdoğan și despre războiul din Ucraina.

„Am abordat, de asemenea, situația din Ucraina și colaborarea noastră în cadrul Coaliției de Voință pentru a contribui la căutarea unei păci juste și durabile, care va trebui în mod necesar să fie conformă cu principiile Cartei Națiunilor Unite și susținută de garanții solide de securitate pentru Ucraina”, a subliniat președintele Franței.