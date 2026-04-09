Volodimir Zelenski acuză SUA că ignoră dovezile implicării Rusiei în atacurile Iranului asupra bazelor americane

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că SUA ignoră dovezile că Rusia ajută Iranul să atace bazele americane, pentru că „au încredere” în liderul rus, Vladimir Putin.
Sursă foto: Mihai Pop / GMN / Mediafax Foto
Nițu Maria
09 apr. 2026, 12:34, Știri externe

Președintele Volodimir Zelenski a declarat joi că Statele Unite ignoră dovezile că Rusia ajută Iranul să atace bazele americane din Orientul Mijlociu, spunând că acest lucru se întâmplă pentru că „au încredere” în liderul Kremlinului, Vladimir Putin.

Potrivit Ukrinform, el a făcut aceste afirmații în timpul podcastului lui Alastair Campbell, The Rest is Politics, publicat de The Guardian. Volodimir Zelenski a menționat că a încercat să atragă atenția Casei Albe asupra colaborării strânse dintre Moscova și Teheran.

„Am spus acest lucru public. Am auzit o reacție din partea SUA către Rusia că trebuie să oprească acest lucru? Problema este că au încredere în Putin. Și este păcat”, a declarat Zelenski.

Liderul ucrainean a explicat că sateliții militari rusești au fotografiat infrastructura critică din statele din Golf și Israel, dar și locațiile bazelor militare americane. Kremlinul a transmis aceste informații regimului iranian pentru a facilita atacurile.

Volodimir Zelenski a mai spus că echipa președintelui american Donald Trump nu a reușit „să înțeleagă cu adevărat detaliile a ceea ce își dorește Rusia”.

„Doi dintre negociatorii lui Trump, Steve Witkoff și Jared Kushner, au petrecut prea mult timp cu Putin și cu înalții săi oficiali”, a explicat el.

„Trebuie să recunoaștem că, parțial, americanii simt că [Donbasul] nu este nimic pentru noi. Nu vor să recunoască faptul că Putin îi va minți și că poate continua ocupația chiar și după astfel de pași. Americanii sunt siguri că pot avea încredere în Putin”, a spus Zelenski.

Președintele ucrainean a adăugat că înțelege psihologia lui Putin și adevăratele obiective militare mai bine decât Casa Albă și că liderul rus nu se va opri dacă va captura Donbasul, continuând apoi spre centrele regionale Dnipro și Harkov.

Conform Ukrinform, Volodimir Zelenski a declarat că Rusia a furnizat Iranului informații satelitare despre 50-53 de instalații din rețeaua electrică a Israelului, ceea ce a facilitat capacitatea iraniană de a efectua atacuri.

