Volodimir Zelenski acuză SUA că ignoră dovezile implicării Rusiei în atacurile Iranului asupra bazelor americane

Președintele Volodimir Zelenski a declarat joi că Statele Unite ignoră dovezile că Rusia ajută Iranul să atace bazele americane din Orientul Mijlociu, spunând că acest lucru se întâmplă pentru că „au încredere” în liderul Kremlinului, Vladimir Putin.

Potrivit Ukrinform, el a făcut aceste afirmații în timpul podcastului lui Alastair Campbell, The Rest is Politics, publicat de The Guardian. Volodimir Zelenski a menționat că a încercat să atragă atenția Casei Albe asupra colaborării strânse dintre Moscova și Teheran.

„Am spus acest lucru public. Am auzit o reacție din partea SUA către Rusia că trebuie să oprească acest lucru? Problema este că au încredere în Putin. Și este păcat”, a declarat Zelenski.

Liderul ucrainean a explicat că sateliții militari rusești au fotografiat infrastructura critică din statele din Golf și Israel, dar și locațiile bazelor militare americane. Kremlinul a transmis aceste informații regimului iranian pentru a facilita atacurile.

Volodimir Zelenski a mai spus că echipa președintelui american Donald Trump nu a reușit „să înțeleagă cu adevărat detaliile a ceea ce își dorește Rusia”.

„Doi dintre negociatorii lui Trump, Steve Witkoff și Jared Kushner, au petrecut prea mult timp cu Putin și cu înalții săi oficiali”, a explicat el.