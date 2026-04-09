Zelenski îi avertizează pe americani: Nu vă veți putea apăra singuri

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a lansat un avertisment pentru americani privitor la războiul modern. Nu vă veți putea apăra singuri, suntem aliații voștri în Europa, a spus liderul ucrainean referindu-se la noile strategii militare care presupun utilizarea dronelor.
Petru Mazilu
09 apr. 2026, 09:01, Politic

Președintele ucrainean i-a avertizat pe americani asupra pericolelor războiului modern, potrivit Nexta.

„Vreau ca americanii să înțeleagă: suntem aliații voștri în Europa. Nu mai există distanțe în lume – când dronele atacă deja la mii de kilometri distanță. În unu, doi, trei ani, dronele vor ataca la zece, douăzeci de mii de kilometri. Cu motoarele cu reacție, vor deveni foarte ieftine. Vor exista roiuri întregi de astfel de drone”, a transmis Volodimir Zelenski.

Liderul ucrainean le-a spus americanilor că au nevoie de europeni pentru a se apăra.

„Nu vă veți putea apăra singuri. Lumea ar trebui să ajute țările să se apere și să respingă agresorul. De aceea, cred eu, americanii au nevoie de noi și avem nevoie de Statele Unite”, a precizat Zelenski.

Președintele american Donald Trump a amenințat în ultima perioadă cu părăsirea de către SUA a NATO.

