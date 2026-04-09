Fast-food și Fast-charging. Parteneriat între doi giganți, mașinile electrice se vor încărca în timp ce așteaptă la drive-thru

Doi giganți din domeniile auto și alimentar au decis să colaboreze pentru a monta sisteme de încărcare rapidă a mașinilor electrice în unitățile drive-thru. Sistemele vor permite încărcarea în doar nouă minute, în timpul în care șoferul așteaptă să primească mâncarea comandată. În plus, comanda va putea fi făcută și de pe interfața mașinii.
sursa foto: pixabay
Petru Mazilu
09 apr. 2026, 13:38, Economic

Sistemul va fi implementat în China de producătorul auto BYD și de sucursala chineză a KFC, potrivit CNBC. Anunțul a fost făcut de producătorul auto care a vorbit despre stații drive-thru „cu o singură oprire de nouă minute”.

Cele două companii au încheiat un protocol care va permite implementarea proiectului. Compania fast-food are 13.000 de puncte de lucru în China.

Termenul de „nouă minute” face trimitere la viteza de încărcare a noii baterii Blade de la BYD, pe care compania a dezvăluit-o în martie. Atunci, experții au spus că se ajunge o încărcare de 97% a bateriei în nouă minute.

Ca parte a colaborări cu KFC, producătorul auto a lansat și o „funcție de comandă inteligentă”.

Aceasta permite șoferilor să plaseze comenzi direct de pe interfața de la bordul mașinii lor și afișează poziția restaurantelor drive-thru KFC din zonă. Sistemul de comandă urmează să fie implementat progresiv în gama de vehicule electrice BYD.

