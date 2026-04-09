Fast-food și Fast-charging. Parteneriat între doi giganți, mașinile electrice se vor încărca în timp ce așteaptă la drive-thru

Sistemul va fi implementat în China de producătorul auto BYD și de sucursala chineză a KFC, potrivit CNBC. Anunțul a fost făcut de producătorul auto care a vorbit despre stații drive-thru „cu o singură oprire de nouă minute”.

Cele două companii au încheiat un protocol care va permite implementarea proiectului. Compania fast-food are 13.000 de puncte de lucru în China.

Termenul de „nouă minute” face trimitere la viteza de încărcare a noii baterii Blade de la BYD, pe care compania a dezvăluit-o în martie. Atunci, experții au spus că se ajunge o încărcare de 97% a bateriei în nouă minute.

Ca parte a colaborări cu KFC, producătorul auto a lansat și o „funcție de comandă inteligentă”.

Aceasta permite șoferilor să plaseze comenzi direct de pe interfața de la bordul mașinii lor și afișează poziția restaurantelor drive-thru KFC din zonă. Sistemul de comandă urmează să fie implementat progresiv în gama de vehicule electrice BYD.