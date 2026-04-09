Spania rurală își caută vecini: acestea sunt cele trei regiuni care oferă ajutoare de până la 40.000 de euro pentru cumpărarea unei case în sate

Cumpărarea unei case în Spania a devenit o adevărată bătaie de cap. Prețul pe metru pătrat a crescut constant în ultimii ani, în special în zonele în care piața imobiliară are o ofertă foarte limitată pentru a satisface cererea. Acesta este cazul Insulelor Baleare, Comunității Madrid și Țării Bascilor, care au atins un maxim istoric în luna martie a anului trecut, potrivit 20minutos.

Confruntați cu această situație, potențialii proprietari de case caută alternative mai accesibile. Iar orașele mici sunt opțiunea perfectă, deoarece nu numai că au cele mai mici prețuri, dar multe comunități autonome oferă și subvenții pentru a facilita accesul la locuințe.

Aproximativ 5.000 de orașe și sate spaniole sunt expuse riscului de declin demografic, având mai puțin de 1.000 de locuitori, iar aproape 3.000 sunt abandonate. Guvernul central are în vedere subvenții de până la 10.800 de euro pentru persoanele sub 35 de ani care cumpără o locuință în municipalități cu mai puțin de 10.000 de locuitori.

Cu toate acestea, unele comunități autonome au mers mai departe și au lansat propriile programe pentru a atrage noi locuitori. Obiectivul este clar: revitalizarea Spaniei rurale prin oferirea de subvenții care pot ajunge la 40.000 de euro.

Cele trei regiuni (comunități autonome) care oferă ajutor

Una dintre cele mai ambițioase inițiative se află în La Rioja. Prin intermediul Planului de Relansare, guvernul regional oferă granturi de până la 40.000 EUR în municipalitățile cu mai puțin de 500 de locuitori.

Suma variază în funcție de mărimea orașului și poate acoperi până la 40% din prețul proprietății. Pentru a fi eligibili, solicitanții trebuie să aibă între 18 și 45 de ani, să aibă un venit limitat și să achiziționeze o proprietate evaluată la cel mult 180.000 EUR.

Navarra se remarcă, de asemenea, prin angajamentul său față de repopulare, oferind subvenții persoanelor sub 35 de ani care cumpără o casă în comune cu mai puțin de 5.000 de locuitori. În acest caz, subvenția variază între 2.800 și 25.280 de euro , în funcție de venitul familiei și de mărimea gospodăriei, printre alți factori. În plus, se pot achiziționa atât locuințe la preț de piață, cât și locuințe subvenționate, cu condiția ca acestea să îndeplinească cerințe precum un certificat de ocupare și o limită de preț pe metru pătrat.

Cea mai recentă este Cantabria, care implementează programul de stat completat de propria administrație regională: oferă subvenții de până la 10.800 EUR, echivalentul a 20% din prețul de achiziție. Acest stimulent se adresează tinerilor cu vârsta de până la 35 de ani care achiziționează o locuință în municipalități cu mai puțin de 10.000 de locuitori, cu un preț maxim de 120.000 EUR. Eligibilitatea este condiționată și de venit, care nu trebuie să depășească limita stabilită.