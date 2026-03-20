Război în Orientul Mijlociu, ziua 21. Ucraina a oferit Qatarului sprijin antidrone / Purtătorul de cuvânt al Gărzilor Revoluționare a fost ucis / Atac cu rachete asupra unei companii americane în Bahrain

NATO suspendă temporar misiunea din Irak și retrage 600 de angajați din cauza tensiunilor regionale NATO anunță că și-a suspendat temporar misiunea din Irak (NMI) și a retras aproximativ 600 de angajați din cauza conflictului regional în creștere. Ucraina critică modul ineficient de utilizare a sistemelor Patriot de către forțele americane și din Golf Ucraina susține că forțele americane și din Golf utilizează ineficient sistemele Patriot, adesea lansând mai multe rachete de peste 3 milioane de dolari asupra dronelor ieftine și bazându-se pe modul automat, ceea ce poate irosi interceptoare și chiar poate duce la greșeli precum focul prietenos. Echipajele ucrainene folosesc în schimb tactici de angajare manuală, mai controlate, lansând de obicei mai puține rachete per țintă și programând cu atenție focurile pentru a maximiza succesul, conservând în același timp muniția costisitoare. Elveția suspendă exporturile de arme către SUA din cauza neutralității în conflictul cu Iranul Elveția a încetat să mai aprobe exporturile de arme către Statele Unite, invocând neutralitatea sa în timpul conflictului dintre Israel și SUA cu Iranul. Guvernul a declarat că exporturile de arme către țările implicate în conflict nu pot fi autorizate deocamdată. Ucraina oferă sprijin antidrone Qatarului pentru Mirage 2000 Conform Intelligence Online, Ucraina a oferit Qatarului sprijin antidrone (interceptori și expertiză împotriva dronelor iraniene Shahed) în schimbul a aproximativ 12 avioane Mirage 2000. Negocierile au fost însă suspendate, deoarece Qatarul nu este dispus să cedeze avioanele, ceea ce a blocat acordul. Erdogan despre Netanyahu: Terorismul lui Netanyahu continuă să amenințe pacea regională și globală Președintele Turciei, Erdogan, a declarat vineri că Benjamin Netanyahu are un „terorism” cu care continuă să amenințe pacea regională, dar și cea internațională. Trump analizează opțiunea militară asupra insulei Kharg pentru a redeschide Strâmtoarea Ormuz, dar decizia rămâne neclară Președintele american Donald Trump ia în considerare confiscarea sau blocarea insulei Kharg din Iran pentru a forța redeschiderea Strâmtorii Hormuz, dar încă nu s-a luat nicio decizie. Planul ar putea necesita mai multe atacuri aeriene și trupe înainte de orice acțiune terestră. Riscurile sunt mari, existând îndoieli că ar funcționa: „Avem nevoie de aproximativ o lună pentru a slăbi iranienii… apoi să cucerim insula.” Atacurile americano-israeliene au vizat un port iranian din apropierea Strâmtorii Ormuz Atacurile americano-israeliene au vizat un port iranian din Golful Persic, a declarat firma de securitate maritimă Ambrey. Atacul aerian asupra orașului Bandar Lengeh, situat la vest de Strâmtoarea Hormuz, a fost raportat aseară la ora 22:30, ora locală. Nu au fost raportate victime sau daune navelor comerciale, a declarat Ambrey. Cu toate acestea, agenția de știri a statului iranian Tasnim a raportat că cel puțin 16 nave comerciale au fost distruse în atac. Rafinărie de petrol israeliană își va relua operațiunile „în câteva zile” după atacul iranian O rafinărie de petrol israeliană lovită ieri de un atac iranian se va redeschide în câteva zile, a declarat proprietarul acesteia, conform Sky News. Curentul electric a fost întrerupt după ce un atac cu rachete a lovit rafinăriile de petrol israeliene ORL.TA din orașul portuar Haifa, în nordul țării. Racheta a lovit infrastructura electrică din unitate, deteriorând elemente esențiale pentru operațiunile acesteia, a declarat Rafinăriile de Petrol din Israel. Deși se lucrează la restabilirea operațiunilor complete, majoritatea instalațiilor de producție ale rafinăriei funcționează încă. Nu au fost raportate victime sau răniți în urma atacului. Președintele sirian Ahmad al‑Sharaa: „Siria rămâne în armonie cu vecinii după ani de conflict” Președintele sirian Ahmad al-Sharaa: „Este important să ne amintim că Siria a fost întotdeauna o arenă de conflict și conflicte în ultimii 15 ani și înainte de asta, dar astăzi este în armonie cu toate țările vecine la nivel regional și internațional.” Președintele sirian Ahmad al‑Sharaa: „Eveniment major și rar în istorie, similar celui de după Al Doilea Război Mondial” Președintele sirian Ahmad al-Sharaa despre Iran: „Ceea ce se întâmplă acum este un eveniment major și rar în istorie, la care nu am mai fost martori de la al Doilea Război Mondial. Rusia convoacă ambasadorul Israelului după atacul care a rănit echipa RT în sudul Libanului Rusia l-a chemat pe ambasadorul Israelului după ce un atac israelian în sudul Libanului a rănit o echipă de știri RT. Moscova a numit atacul deliberat și o încălcare gravă a dreptului internațional. Israel: rezervist Iron Dome arestat pentru spionaj în favoarea Iranului Un rezervist israelian dintr-o unitate Iron Dome a fost arestat pentru spionaj în favoarea Iranului, împărtășind informații militare sensibile în schimbul banilor după ce a fost recrutat. Suspectul știa că are de-a face cu serviciile de informații iraniene. Oficialii saudiți avertizează: prețul petrolului ar putea depăși 180 $ pe baril până la sfârșitul lunii aprilie WSJ relatează că oficialii saudiți avertizează că prețul petrolului ar putea depăși 180 de dolari pe baril până la sfârșitul lunii aprilie dacă războiul cu Iran continuă să perturbe aprovizionarea. Atac cu rachetă asupra unei companii americane în Bahrain O companie americană de securitate din Bahrain a fost vizată de un atac cu rachetă, informează sursele locale. Vineri, presa a raportat o explozie și coloane de fum care se ridicau de la instalația afectată. Ministerul de Interne din Bahrain a precizat că depozitul companiei a luat foc în urma atacului. Purtătorul de cuvânt al IRGC, Ali Mohammad Naeini, a fost ucis, a anunțat presa de stat iraniană Presa de stat iraniană relatează că generalul-maior Ali Mohammad Naeini, purtătorul de cuvânt al puternicului Corp al Gărzilor Revoluționare Islamice, a fost ucis. Postul de radio de stat Islamic Republic of Iran Broadcasting (IRIB) a relatat vineri moartea lui Naeini. Comisia Europeană propune reducerea taxelor și subvenții la energie pentru a contracara impactul războiului SUA–Israel împotriva Iranului Comisia Europeană va propune țările UE să reducă taxele pe electricitate și să subvenționeze prețurile ca o modalitate rapidă de atenuare a prețurilor la energie cauzată de războiul dintre SUA și Israel împotriva Iranului, a declarație președinte a Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. Araqchi avertizează că baze americane echivalează cu agresiune Ministrul iranian de externe, Araqchi, în contact cu omologul său britanic, a declarat vineri dimineață că „Asigurarea de baze militare Statelor Unite ar fi considerată participare la agresiune”. Mesaj de condoleanțe al Ayatollahului Khamenei pentru martiriul lui Seyyed Ismail Khateeb „În numele lui Allah, Cel Mai Milostiv, Cel Mai Compasiv Stimate domnule președinte, Dr. Barzegar, fie ca Dumnezeu să vă păstreze și să vă sporească onoarea După salutări și pace; cu această ocazie, îmi transmit felicitările și condoleanțe pentru martiriul ministrului martir al Informațiilor și al rănitului anterior necunoscut, Hajj al-Islam Seyyed Ismail Khateeb, dumneavoastră, stimaților membri ai guvernului și colegilor săi din Ministerul Informațiilor, în special familiei acestui mare decedat. Nu există nicio îndoială că golul lăsat de eminența sa ar trebui compensat prin dublarea eforturilor tuturor oficialilor și lucrătorilor din acest minister sensibil și că starea de securitate ar trebui luată de la dușmanii din țară și din străinătate și acordată întregului popor al țării. Îl rog pe Dumnezeu să vă dăruiască ție și tuturor colegilor tăi permanență și supraviețuire și să înălțe statutul acelui drag martir.” Sirenele sună la Tel Aviv În urma unui nou atac cu rachete lansat de Republica Islamică Iran asupra Israelului, sirenele de alarmă au sunat din nou la Tel Aviv și în alte părți ale țării. Explozii masive în Arabia Saudită: dronele lovesc baza aeriană „Prințul Sultan” și instalații americane Presa arabă a relatat vineri că interesele și instalațiile americane din Arabia Saudită au fost vizate de atacuri. Potrivit unor surse, drone puternice au lovit baza aeriană „Prințul Sultan” din estul țării, provocând explozii și incendii semnificative. Evenimentul ridică îngrijorări privind securitatea instalațiilor militare din regiune și posibile escaladări în contextul tensiunilor regionale. Prețurile petrolului și gazelor naturale au scăzut după ultima creștere bruscă, dar rămân îngrijorător de ridicate Prețul petrolului și gazelor este încă îngrijorător de ridicate în această dimineață, după o altă închidere de peste 100 de dolari aseară, scrie Sky News. Un baril de țiței Brent, considerat prețul de referință, costă acum 107,50 dolari. Aceasta este, însă, o scădere față de creșterea de ieri după-amiază, după ce atacurile asupra instalațiilor energetice au agravat temerile legate de lanțul de aprovizionare. Petrolul nu era departe de a atinge 119 dolari pe baril la acel moment. Piețele angro de gaze din Marea Britanie nu s-au deschis încă, dar închiderea la 156 de pence pe term (o unitate de gaz) este, de asemenea, o scădere față de maximul de peste trei ani de 178 de pence pe term înregistrat ieri dimineață. NOU: Israel anunță atacuri aeriene nocturne Israelul declară că a efectuat atacuri aeriene peste noapte asupra unor ținte militare siriene din sudul Siriei, transmite o sursă de pe Telegram.

Iranul controlează tranzitul prin Strâmtoarea Hormuz: „taxe” de până la 2 milioane de dolari pentru trecere sigură

Iranul a instituit o rută de „trecere sigură” prin Strâmtoarea Ormuz pentru navele pe care le aprobă, potrivit informațiilor apărute recent. Măsura ar permite controlul strict al traficului maritim într-una dintre cele mai importante zone pentru transportul global de energie.

Conform datelor citate de Financial Times și LLI, unele nave ar fi plătit sume de până la 2 milioane de dolari pentru a beneficia de un tranzit garantat prin această rută.

Această practică ridică semne de întrebare privind libertatea de navigație în regiune și ar putea avea impact asupra comerțului internațional și asupra prețurilor energiei.

Atac american asupra unui complex IRGC din Qeshm: daune la suprafață

Un atac american a lovit complexul de tuneluri al IRGC de pe insula Qeshm, provocând daune vizibile la suprafață (cratere, lovituri asupra instalațiilor din apropiere), dar nu a reușit să distrugă sau să pătrundă în tunelurile subterane întărite, ceea ce înseamnă că activele cheie au supraviețuit probabil.

Delcy Rodríguez schimbă conducerea armatei după căderea lui Madur

Președintele interimar al Venezuelei, Delcy Rodríguez, a demis vechea conducere militară și a înlocuit întregul înalt comandament pentru a consolida controlul după înlăturarea lui Maduro.

Aceasta are loc imediat după înlocuirea ministrului apărării.

Tatăl unui militar american ucis în Iran îl contrazice pe Pete Hegseth

Un tată al unui militar american ucis în războiul din Iran spune că secretarul Apărării Pete Hegseth a exagerat declarațiile familiilor.

Hegseth a susținut că familiile i-au cerut să continue lupta, însă cel puțin un tată afirmă că nu a spus niciodată acest lucru.

UPDATE. Bahrain raportează un incendiu la un depozit în urma unui atac iranian

Ministerul de Interne din Bahrain a declarat că incendiul de la depozitul unei companii a izbucnit din cauza șrapnelului căzut în urma „agresiunii iraniene”.

Echipele de apărare civilă au incendiu sub control „fără victime”, a transmis ministerul, citat de Al Jazeera.

Ministerul de Interne nu a precizat dacă atacul a implicat drone sau rachete iraniene.

UPDATE. Arabia Saudită se confruntă cu un val de drone

Ministerul Apărării din Arabia Saudită a raportat că a interceptat și distrus trei drone în estul țării în ultima oră, scrie Al Jazeera.

Purtătorul de cuvânt al ministerului a declarat mai devreme că alte 10 drone au fost, de asemenea, distruse în diferite ocazii în ultimele câteva ore.

Toate au fost interceptate în regiunea de est a țării .

UPDATE. Kuweitul, ținta unor atacuri cu rachete și drone

Armata din Kuweit a declarat că sistemele de apărare aeriană se confruntă în prezent cu „atacuri ostile cu rachete și drone”.

Armata a precizat că, în cazul în care se aud explozii, acestea sunt „rezultatul interceptării atacului ostil de către sistemele de apărare aeriană”, relatează Al Jazeera.

Cetățenii au fost, de asemenea, îndemnați să respecte instrucțiunile de securitate și siguranță emise de autorități.

UPDATE. Emiratele Arabe Unite se apără împotriva amenințării cu rachete

Autoritatea Națională pentru Gestionarea Situațiilor de Urgență, Crize și Dezastre din Emiratele Arabe Unite a avertizat populația să rămână într-un loc sigur, întrucât sistemele de apărare aeriană răspund în prezent la amenințarea unui atac cu rachete, relatează Al Jazeera.

Cetățenilor li s-a cerut să urmărească „canalele oficiale pentru avertismente și informații actualizate”.

UPDATE. Israelul anunță un val „masiv” de atacuri îndreptate împotriva Teheranului

Israelul a lansat un „val masiv” de atacuri asupra capitalei iraniene, a anunțat armata israeliană, potrivit Al Jazeera.

Într-o postare pe contul său de social media în limba farsi, armata israeliană a afirmat că atacurile vizează „infrastructura teroristă” din Teheran, dar nu a furnizat detalii sau dovezi care să susțină aceste afirmații.

Forțele Aeriene ale Israelului au anunțat cu câteva ore mai devreme că avioanele sale au efectuat zeci de atacuri asupra Iranului în ultima zi, lovind peste 130 de ținte de „infrastructură” în vestul și centrul Iranului.

„Forțele Aeriene continuă să atace fără încetare”, a transmis armata.

UPDATE. Un grup armat irakian își asumă responsabilitatea pentru atacurile asupra unor obiective americane

Grupul armat irakian Saraya Awliya al-Dam a declarat într-o postare pe canalul său de Telegram că a efectuat trei atacuri împotriva unor baze americane din întreaga țară în ultimele 24 de ore, scrie Al Jazeera.

UPDATE. Explozii puternice zguduie Teheranul, în timp ce sistemele de apărare aeriană atacă țintele

Potrivit corespondentului Al Jazeera Arabic la Teheran, explozii puternice s-au auzit în tot orașul, în timp ce sistemele de apărare aeriană au atacat drone americane și israeliene care se apropiau.

UPDATE. Sirene de alarmă sună în nordul Israelului

Postul local de televiziune israelian Channel 12 afirmă că atacurile cu rachete iraniene asupra Israelului au declanșat sirenele de raid aerian în nordul țării, potrivit Al Jazeera.

Aceasta se întâmplă în contextul în care armata israeliană a semnalat din nou lansarea de rachete din Iran.

UPDATE. Arabia Saudită a interceptat mai multe drone în regiunea de Est

Ministerul Apărării din Arabia Saudită a anunțat că a interceptat și a doborât cinci drone deasupra Provinciei de Est în ultimele trei ore, relatează Al Jazeera.

UPDATE. Prețul petrolului scade, după ce Netanyahu a anunțat că Iranul nu mai poate îmbogăți uraniu

„Iranul nu are capacitatea de a îmbogăți uraniu sau de a produce rachete balistice”, a declarat, joi, prim-ministrul Israelului, Benjamin Netanyahu . Traderii au declarat că piețele, lipsite de evoluții pozitive, au reacționat exagerat la remarcile lui Netanyahu despre eforturile Israelului de a redeschide Strâmtoarea Ormuz.

