Prețul petrolului scade, după ce Netanyahu a anunțat că Iranul nu mai poate îmbogăți uraniu

În această după-amiază, „am întrezărit cum vor reacționa piețele dacă [și] când oamenii cred că Strâmtoarea Ormuz se va deschide”, a declarat Mike Zigmont de la Visdom Investment Group, potrivit Financial Times.

„Lipsa progresului în Strâmtoarea Ormuz este o forță care te împiedică să cumperi riscuri. Tranzacțiile care aspiră la riscuri au nevoie de sclipiri sau de vești concrete despre progrese acum”.

Mike O’Rourke de la JonesTrading a declarat că remarcile „incrementale” ale prim-ministrului israelian au fost suficiente pentru a declanșa o mică inversare pe piețe.

Acțiunile americane și-au redus pierderile anterioare, iar obligațiunile de trezorerie au crescut după ce premierul israelian, Benjamin Netanyahu, a declarat că Iranul nu mai poate îmbogăți uraniu.

Indicele S&P 500 de pe Wall Street a închis joi în scădere cu 0,3%, după ce și-a recuperat majoritatea pierderilor anterioare.

Randamentele obligațiunilor de trezorerie pe doi ani, care anterior crescuseră până la 3,96%, au scăzut la 3,8%.

Prețul țițeiului Brent a scăzut cu 0,6%, la 106,72 dolari pe baril, iar dolarul a scăzut față de un coș de alte șase valute importante.

„Piața este blocată în țara nimănui”, a declarat Jim Bianco, președintele firmei de consultanță Bianco Research.

„Poate că [SUA și Israelul] vor deschide strâmtoarea [Ormuz] săptămâna viitoare, poate că nu. Poate că va fi săptămâna următoare. Între timp, totul declanșează o reacție exagerată”.

Benjamin Netanyahu a declarat că atacurile comune SUA-Israel asupra Iranului au distrus capacitatea Teheranului de a îmbogăți uraniu și de a produce rachete balistice.

Prim-ministrul Israelului a declarat joi că, deși nu „pune un cronometru”, el vede „acest război terminându-se mult mai repede decât cred oamenii”.