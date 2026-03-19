Prețul petrolului scade, după ce Netanyahu a anunțat că Iranul nu mai poate îmbogăți uraniu

„Iranul nu are capacitatea de a îmbogăți uraniu sau de a produce rachete balistice”, a declarat, joi, prim-ministrul Israelului, Benjamin Netanyahu. Traderii au declarat că piețele, lipsite de evoluții pozitive, au reacționat exagerat la remarcile lui Netanyahu despre eforturile Israelului de a redeschide Strâmtoarea Ormuz.
Netanyahu nu mai are competitor pe scena politică israeliană. La ce cotă electorală l-a ridicat războiul din Iran
Netanyahu nu mai are competitor pe scena politică israeliană. La ce cotă electorală l-a ridicat războiul din Iran
Grindeanu: Bugetul trebuie să fie pentru toți românii, nu doar pentru cei bogați. Nu poți construi speranță economică cu barda
Grindeanu: Bugetul trebuie să fie pentru toți românii, nu doar pentru cei bogați. Nu poți construi speranță economică cu barda
Bolojan: „Mi-e rușine uneori de rușinea colegilor”
Bolojan: „Mi-e rușine uneori de rușinea colegilor”
Deputat UDMR, critic în privința bugetului: Încă o dată Capitala are țară și nu invers
Deputat UDMR, critic în privința bugetului: Încă o dată Capitala are țară și nu invers
Simion către Grindeanu: „Aruncați pensionarilor un oscior în scârbă dintr-un avion Nordis”. Replica liderului PSD: „Dacă erați premier, eram păziți de ruși”
Simion către Grindeanu: „Aruncați pensionarilor un oscior în scârbă dintr-un avion Nordis”. Replica liderului PSD: „Dacă erați premier, eram păziți de ruși”
Alexandra-Valentina Dumitru
19 mart. 2026, 23:58, Economic

În această după-amiază, „am întrezărit cum vor reacționa piețele dacă [și] când oamenii cred că Strâmtoarea Ormuz se va deschide”, a declarat Mike Zigmont de la Visdom Investment Group, potrivit Financial Times.

„Lipsa progresului în Strâmtoarea Ormuz este o forță care te împiedică să cumperi riscuri. Tranzacțiile care aspiră la riscuri au nevoie de sclipiri sau de vești concrete despre progrese acum”.

Mike O’Rourke de la JonesTrading a declarat că remarcile „incrementale” ale prim-ministrului israelian au fost suficiente pentru a declanșa o mică inversare pe piețe.

Acțiunile americane și-au redus pierderile anterioare, iar obligațiunile de trezorerie au crescut după ce premierul israelian, Benjamin Netanyahu, a declarat că Iranul nu mai poate îmbogăți uraniu.

Indicele S&P 500 de pe Wall Street a închis joi în scădere cu 0,3%, după ce și-a recuperat majoritatea pierderilor anterioare.

Randamentele obligațiunilor de trezorerie pe doi ani, care anterior crescuseră până la 3,96%, au scăzut la 3,8%.

Prețul țițeiului Brent a scăzut cu 0,6%, la 106,72 dolari pe baril, iar dolarul a scăzut față de un coș de alte șase valute importante.

„Piața este blocată în țara nimănui”, a declarat Jim Bianco, președintele firmei de consultanță Bianco Research.

„Poate că [SUA și Israelul] vor deschide strâmtoarea [Ormuz] săptămâna viitoare, poate că nu. Poate că va fi săptămâna următoare. Între timp, totul declanșează o reacție exagerată”.

Benjamin Netanyahu a declarat că atacurile comune SUA-Israel asupra Iranului au distrus capacitatea Teheranului de a îmbogăți uraniu și de a produce rachete balistice.

Prim-ministrul Israelului a declarat joi că, deși nu „pune un cronometru”, el vede „acest război terminându-se mult mai repede decât cred oamenii”.

Recomandarea video

Ucraina face o breșă în apărarea aeriană rusă. De ce și cu ce succes? / “Apărarea aeriană a Rusiei din Crimeea s-ar putea prăbuși în cursul acestui an”
G4Media
Năvălesc turiștii baltici la Marea Neagră. Polonezi se întorc ca berzele la Mamaia
Gandul
Cătălin Măruță revine în forță după PRO TV. Mutarea care surprinde pe toată lumea
Cancan
FOTO. Despărțirea momentului în showbiz. Manechinul a fost părăsit de iubitul milionar
Prosport
Închisoare cu executare pentru un bărbat care „și-a făcut cadou” un iPhone 15 Pro găsit într-un autobuz STB: „Trebuie sancționat aspru”
Libertatea
Medicamentul IEFTIN pentru diabet care ar putea reduce semnificativ riscul unui cancer mortal
CSID
Noul Duster arată ca o „mașină de bogați” dar costă puțin. Varianta epuizată înainte de lansare
Promotor