Informații obținute din zona serviciilor ucrainene indică faptul că Rusia ar fi transmis Iranului o listă detaliată cu 55 de obiective esențiale din infrastructura energetică a Israelului, transmite Jerusalem Post.

Datele arată că există o cooperare tot mai strânsă între Moscova și Teheran în domeniul militar și al informațiilor. Potrivit evaluării, țintele sunt împărțite în trei categorii, în funcție de importanța lor strategică.

Prima categorie include instalații de producție esențiale, a căror distrugere ar putea bloca întregul sistem energetic. A doua categorie vizează centre urbane și industriale majore, iar a treia se referă la infrastructura locală, precum substații și unități de dimensiuni mai mici.

Analiza Rusiei arată că sistemul energetic israelian prezintă vulnerabilități speciale, „spre deosebire de multe națiuni europene, rețeaua electrică a Israelului este caracterizată de un grad ridicat de izolare”.

În același context, Israelul este descris drept o „insulă energetică”, ceea ce înseamnă că avarierea unor puncte cheie ar putea duce la un colaps și la pene de curent greu de remediat.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat, în mai multe rânduri, că există o relație tot mai apropiată între Rusia și Iran. El a spus că experiența acumulată de armata rusească în războiul din Ucraina ajunge acum și în alte regiuni.

„Rușii i-au ajutat și ei, așa cum iranienii au ajutat [Rusia] la începutul războiului, când le-au dat Shahed-uri. Au acumulat cunoștințe vaste pe câmpul de luptă, iar acest lucru are și va avea un impact asupra altor regiuni.”, a declarat Zelenski pentru Jerusalem Post într-un interviu de acum două săptămâni.

Președintele din Ucraina susține și că Rusia ar fi livrat Iranului drone produse pe teritoriul său. El a vorbit și despre componentele descoperite recent.

„Am văzut unele componente; acestea aveau detalii rusești. Știm asta pentru că iranienii nu le-au prezentat”, a declarat președintele ucrainean.

Oficialii ucraineni consideră că Moscova urmărește două obiective: sprijinirea unui aliat important și mutarea atenției internaționale dinspre conflictul din Ucraina către Orientul Mijlociu.

De cealaltă parte, reprezentanții Rusiei resping toate aceste acuzații. Ambasadorul Anatoli Viktorov a declarat că există unele relații vechi cu Israelul în domeniul securității.

„Rusia și Israelul au stabilit contacte pentru a discuta probleme de securitate națională cu mult timp în urmă. Aceste contacte au fost menținute intens între agențiile rusești și israeliene relevante. Cele mai presante probleme au fost discutate la cel mai înalt nivel. Prețuim experiența acumulată în acest domeniu.”, a declarat Viktorov.

„Reprezentanții conducerii politice ruse au fost în mod repetat împotriva «acuzațiilor» conform cărora țara noastră ar furniza date de informații Iranului”, a adăugat el.