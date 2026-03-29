Benjamin Netanyahu ordonă extinderea zonei tampon israeliene în sudul Libanului

Prim-ministrul israelian, Benjamin Netanyahu, a anunțat duminică că a dat ordin pentru extinderea zonei tampon de securitate a Israelului în sudul Liban. Obiectivul său este respingerea atacurilor transfrontaliere venite din teritoriu libanez, scrie CNN.

„În Liban, am ordonat acum extinderea în continuare a centurii de securitate existente, pentru a zădărnici în sfârșit amenințarea invaziei și pentru a ține focul de rachete antitanc departe de granița noastră”, a spus Benjamin Netanyahu într-o declarație video a Comandamentului Nord al armatei israeliene.

În ultimele săptămâni, Israelul a avansat în sudul Libanului, iar forțele sale ocupă terenul la sud de râul Litani, după ce au solicitat locuitorilor libanezi să evacueze zona.

Armata israeliană a distrus mai multe poduri peste râu în ultimele zile, ca parte a unei operațiuni mai ample în sudul Libanului.

Vineri, organizațiile pentru drepturile omului au avertizat că demolarea punctelor de trecere va separa zeci de mii de locuitori din sudul Libanului de „liniile de viață esențiale”, într-un context în care uciderile și strămutările din întreaga țară au crescut foarte mult.

În aceeași declarație video, Netanyahu a afirmat că Israelul atacă Iranul și aliații săi „cu o forță extraordinară”.

„Aducem realizări extraordinare, realizări care creează fisuri vizibile în regimul terorist de la Teheran”, a declarat prim-ministrul israelian.