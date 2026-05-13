Netanyahu dezvăluie că a vizitat în secret Emiratele Arabe Unite în timpul războiului cu Iran

Premierul israelian Benjamin Netanyahu a dezvăluit că a efectuat o vizită secretă în Emiratele Arabe Unite în timpul războiului cu Iran, relatează Reuters.
Iulian Moşneagu
13 mai 2026, 20:51
Benjamin Netanyahu a vizitat Emiratele Arabe Unite și s-a întâlnit cu președintele emiratez, șeicul Mohammed bin Zayed, potrivit unui comunicat publicat miercuri de Biroul premierului israelian.

„Această vizită a dus la un progres istoric în relațiile dintre Israel și Emiratele Arabe Unite”, a transmis Biroul lui Netanyahu.

Emiratele Arabe Unite sunt unul dintre puținele state arabe care au relații diplomatice cu Israel, oficializate în cadrul Acordurilor Abraham din 2020.

La începutul acestei săptămâni, oficiali americani de rang înalt au confirmat că Israelul a trimis în Emiratele Arabe Unite o baterie Iron Dome și militari care să o opereze în timpul războiului cu Iranul, potrivit The Times of Israel.

În plus, șeful Mossadului, David Barnea, a vizitat Emiratele Arabe Unite de cel puțin două ori în timpul conflictului cu Iranul pentru a coordona acțiuni legate de război, au declarat pentru The Wall Street Journal oficiali arabi și o sursă apropiată situației.

Cele două țări ar fi coordonat și un atac asupra unui important complex petrochimic iranian.

