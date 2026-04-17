Netanyahu susține că misiunea Israelului împotriva Hezbollah nu s-a încheiat în ciuda armistițiului

Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a declarat vineri că „misiunea” Israelului împotriva Hezbollah în Liban nu s-a încheiat, în ciuda armistițiului care a intrat în vigoare în aceeași zi, potrivit Anadolu.

„Există lucruri pe care le plănuim să le facem în ceea ce privește amenințările rămase cu rachete și cu drone, pe care nu le voi detalia”, a declarat premierul israelian, în ciuda angajamentelor lui Trump de a interzice Israelului să efectueze mai multe atacuri asupra Libanului

Răspunzând criticilor interne cu privire la rezultatul conflictului, Netanyahu a spus într-o declarație televizată că Israelul a avut „realizări extraordinare”.

„Pentru prima dată, am stabilit o zonă tampon de securitate largă de-a lungul întregii frontiere de nord”, a spus el, adăugând că zona se întinde din Liban, peste Înălțimile Golan, până la Muntele Hermon și zona Yarmouk din sudul Siriei.

El a spus că zona tampon, pe care a numit-o „Linia Galbenă”, are scopul de a elimina amenințarea incursiunilor directe și a focului de tancuri, menționând că forțele israeliene sunt desfășurate de-a lungul frontierei.

Netanyahu a mai spus că armistițiul a fost convenit la cererea președintelui american Donald Trump.

„La cererea sa, am convenit asupra unui armistițiu temporar în Liban pentru a permite o oportunitate pentru o soluție diplomatică și militară combinată cu guvernul libanez”, a spus el.

Președintele american Donald Trump a declarat vineri că Washingtonul interzice Israelului să efectueze noi atacuri asupra Libanului. Joi, liderul SUA a anunțat un armistițiu de 10 zile în Liban.