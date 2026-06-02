Opt morți în sudul Libanului la o zi după ce Trump a cerut Israelului și Hezbollah să reducă tensiunile

Atacurile au avut loc la o zi după ce președintele american Donald Trump a anunțat că Israelul și Hezbollah au convenit să reducă intensitatea confruntărilor, relatează Associated Press.

Agenția națională de presă a Libanului (NNA) a anunțat că o dronă israeliană a lovit un autoturism pe șoseaua care leagă localitatea Marjayoun de orașul Nabatiyeh. În atac au murit un bărbat din localitatea Qlayaa, precum și fiul și fiica sa.

Armata libaneză a anunțat că doi militari au fost răniți ușor într-un atac separat cu dronă produs în apropierea unui drum de lângă oraș.

Un alt atac, asupra localității Jibchit, a ucis doi cetățeni sirieni care lucrau la o pepinieră.

Două persoane au murit într-un atac asupra satului Toul.

O altă dronă a lovit un autoturism în apropierea localității Harouf. O persoană și-a pierdut viața.

NNA a relatat și că un atac aerian israelian desfășurat luni în localitatea Marwaniyeh s-a soldat cu șase morți.

Escaladare după amenințările privind Beirutul

Israelul a amenințat luni că va lovi suburbia sudică a Beirutului. Anunțul a provocat panică în capitala Libanului. Mii de persoane au părăsit zonele considerate vulnerabile. În același timp, Hezbollah a lansat rachete către nordul Israelului.

Recent, forțele israeliene au desfășurat cea mai amplă incursiune în Liban din ultimii 26 de ani.

Beirutul a fost însă, în mare parte, ferit de atacuri în ultimele șase săptămâni, cu excepția a două lovituri țintite asupra suburbiilor sudice ale orașului, în luna mai.

Ulterior, Trump a declarat că, după o convorbire cu premierul israelian Benjamin Netanyahu și contacte indirecte cu Hezbollah prin intermediari, nu vor exista operațiuni militare israeliene în Beirut.

Noi schimburi de focuri la frontieră

Hezbollah a anunțat marți că a lansat rachete antitanc asupra unor trupe israeliene care avansau în localitatea Hadatha, aflată la aproximativ șapte kilometri de granița cu Israelul.

Armata israeliană a transmis că sirenele de alertă au fost activate în mai multe zone din nordul țării.

Militarii israelieni au raportat și identificarea unei „ținte aeriene suspecte” în zona în care operează trupele din sudul Libanului. Potrivit armatei, nu au fost înregistrate victime.

Deși în aprilie a fost convenită o încetare a focului mediată de Washington, cele două părți au continuat să își lanseze atacuri reciproce.

Israelul susține că operațiunile desfășurate în Liban sunt măsuri de autoapărare.

Negocieri la Washington

Noile confruntări au loc în timp ce o a doua rundă de negocieri între Israel și Liban este programată marți și miercuri la Washington.

Negociatorii libanezi intenționează să solicite o încetare completă a focului care să prevină viitoare atacuri.

Discuțiile începute în aprilie reprezintă primele negocieri dintre cele două state din ultimele peste trei decenii.

Israelul și Libanul nu au relații diplomatice oficiale.

Conflictul complică negocierile regionale

Luptele reprezintă un obstacol pentru negocierile privind extinderea armistițiului din conflictul cu Iranul. Războiul a izbucnit după atacurile lansate de Statele Unite și Israel asupra Iranului pe 28 februarie.

Teheranul dorește ca orice acord viitor să includă și o încetare completă a focului în Liban.

Hezbollah respinge negocierile directe și mizează pe sprijinul diplomatic al Iranului.

Mii de victime și peste un milion de persoane strămutate

Potrivit datelor disponibile, actuala rundă de confruntări dintre Israel și Hezbollah a provocat moartea a 3.433 de persoane în Liban.

Peste un milion de oameni au fost nevoiți să își părăsească locuințele.

Biroul premierului Netanyahu a anunțat că cel puțin 27 de militari israelieni și un contractor din domeniul apărării au murit în sudul Libanului sau în apropierea frontierei.

Alți doi civili au fost uciși în nordul Israelului.

Armata israeliană a anunțat luni seară moartea unui soldat în sudul Libanului.

Alți șapte militari au fost răniți în același incident. Trei dintre aceștia sunt în stare gravă.

Potrivit informațiilor disponibile, dronele cu fibră optică folosite de Hezbollah continuă să provoace pierderi importante armatei israeliene, care întâmpină dificultăți în contracararea acestora.