Emiratele Arabe Unite condamnă atacurile israeliene asupra Libanului

Ministerul Afacerilor externe al Emiratelor Arabe Unite a precizat, într-un comunicat citat de Gulf News, că sunt necesare eforturi internaționale pentru a preveni pierderile suplimentare de vieți omenești în Orientul Mijlociu.

Ministerul emirian a subliniat că cea mai importantă chestiune este asigurarea protecției depline a civililor, în conformitate cu dreptul internațional, dar și tratatele internaționale.

Oficialii de la Abu Dhabi sunt solidari „pe deplin” cu guvernul libanez și sprijinul acordat în acest moment critic, subliniind angajamentul său ferm de a susține unitatea, suveranitatea și integritatea teritorială a Libanului.

În plus, Ministerul emirian a afirmat poziția fermă a oficialilor de la Abu Dhabi. Ministerul respinge atât violența, cât și escaladarea conflictului, precizând că acestea contravin legilor care reglementează relațiile dintre țări și suveranitatea acestora și contribuie la creșterea riscurilor de instabilitate.

În comunicatul publicat, ministerul emirian a subliniat necesitatea soluționării disputelor prin mijloace diplomatice, mai degrabă decât prin confruntare și escaladare.

Reamintim că, joi dimineață, Israelul a lansat atacuri asupra orașelor Harouf și al-Duwair, din sudul Libanului, la aproape o zi de când SUA, Israelul și Iranul au căzut de acord asupra unui armistițiu temporar.

Cu toate acestea, Iranul a acuzat SUA, joi dimineață, că a încălcat armistițiul, tot din cauza unor atacuri din Liban. Statele Unite au negat, însă, aceste acuzații.