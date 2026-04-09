Prima pagină » Știri externe » Emiratele Arabe Unite condamnă atacurile israeliene asupra Libanului

Emiratele Arabe Unite condamnă atacurile israeliene asupra Libanului

Joi, Ministerul de Externe al Emiratelor Arabe Unite au condamnat atacurile Israelului asupra mai multor zone din Liban. Ministerul emirian a exprimat îngrijorarea față de escaladarea continuă a conflictului, dar și față de repercusiunile escaladării conflictului asupra securității și stabilității din regiune.
Sursa foto: Ali Hashisho/Xinhua/ABACAPRESS.COM
Daiana Rob
09 apr. 2026, 15:59, Știri externe

Ministerul Afacerilor externe al Emiratelor Arabe Unite a precizat, într-un comunicat citat de Gulf News, că sunt necesare eforturi internaționale pentru a preveni pierderile suplimentare de vieți omenești în Orientul Mijlociu.

Ministerul emirian a subliniat că cea mai importantă chestiune este asigurarea protecției depline a civililor, în conformitate cu dreptul internațional, dar și tratatele internaționale.

Oficialii de la Abu Dhabi sunt solidari „pe deplin” cu guvernul libanez și sprijinul acordat în acest moment critic, subliniind angajamentul său ferm de a susține unitatea, suveranitatea și integritatea teritorială a Libanului.

În plus, Ministerul emirian a afirmat poziția fermă a oficialilor de la Abu Dhabi. Ministerul respinge atât violența, cât și escaladarea conflictului, precizând că acestea contravin legilor care reglementează relațiile dintre țări și suveranitatea acestora și contribuie la creșterea riscurilor de instabilitate.

În comunicatul publicat, ministerul emirian a subliniat necesitatea soluționării disputelor prin mijloace diplomatice, mai degrabă decât prin confruntare și escaladare.

Reamintim că, joi dimineață, Israelul a lansat atacuri asupra orașelor Harouf și al-Duwair, din sudul Libanului, la aproape o zi de când SUA, Israelul și Iranul au căzut de acord asupra unui armistițiu temporar. 

Cu toate acestea, Iranul a acuzat SUA, joi dimineață, că a încălcat armistițiul, tot din cauza unor atacuri din Liban. Statele Unite au negat, însă, aceste acuzații.

 

Citește și

Recomandarea video

Cum au rostolgit conspiraționiștii în social media fake-ul despre Mircea Lucescu care „a murit de la vaccin”
G4Media
România, dată din nou exemplu negativ în presa de la Budapesta. Ce spun maghiarii despre nivelul de trai al românilor
Gandul
ULTIMA dorință a lui Mircea Lucescu. Ce le-a spus medicilor, cu puțin timp înainte să moară
Cancan
Vila lui Mircea Lucescu a fost invadată de oameni ai străzii. Cum a fost posibil
Prosport
Donald Trump i-a dat un nou ultimatum Europei și a făcut lista cu țările de pe Bătrânul Continent pe care vrea să le pedepsească
Libertatea
Diagnosticul crunt care l-ar fi răpus pe Mircea Lucescu. De ce boală suferea, de fapt, fostul selecționer: „Inițial nu a vrut să creadă”
CSID
Decizie surprinzătoare: Volkswagen spune STOP pentru Euro 7 pe aceste motoare
Promotor