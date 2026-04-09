Războiul din Orientul Mijlociu, ziua 41. Iranul anunță închiderea Strâmtorii Ormuz și acuză SUA că au încălcat armistițiul / Trump: Forțele armate americane vor rămâne în Iran până când „acordul real” va fi „respectat în totalitate”

FMI, Banca Mondială și PAM avertizează că războiul din Orientul Mijlociu agravează accesul la alimente la nivel global

Conducătorii Băncii Mondiale, Fondului Monetar Internațional (FMI) și Programului Alimentar Mondial al ONU (PAM) au avertizat că războiul din Orientul Mijlociu va conduce inevitabil la majorarea prețurilor alimentelor și la înrăutățirea accesului la acestea.

„Războiul din Orientul Mijlociu afectează viețile și mijloacele de trai din regiune și dincolo de aceasta”, au declarat organizațiile într-o declarație comună miercuri.

Israelul bombardează sudul Libanului

Forțele israeliene au lansat atacuri aeriene asupra orașului Harouf din sudul Libanului. Ulterior, Al Jazeera relatează că a avut loc un atac și asupra orașului al-Duwair, cunoscut și sub numele de Kherbet el-Doueir.

Trump: Forțele armate americane vor rămâne în Iran până când „acordul real” va fi „respectat în totalitate”

Președintele american Donald Trump a afirmat, într-o postare pe X, că forțele armate americane vor rămâne în Iran până când „acordul real” va fi „respectat în totalitate”. Acest lucru va include „nave, aeronave și personal militar american, precum și muniție suplimentară, armament și orice altceva este adecvat și necesar pentru urmărirea și distrugerea letală a unui inamic deja substanțial slăbit”.

Trump a spus că este „foarte puțin probabil” ca acordul să nu fie respectat, dar a avertizat că, dacă „din orice motiv nu va fi respectat”, atunci „va începe focul, mai mare, mai bun și mai puternic decât a văzut cineva vreodată”.

Statele din Golf sunt „extrem de îngrijorate” că atacurile israeliene asupra Libanului pun în pericol armistițiul

Statele din Golf sunt extrem de îngrijorate că aceste încălcări ar putea duce la prăbușirea încetării focului.

Au fost atacuri asupra unor instalații energetice majore, precum Habshan în Emiratele Arabe Unite, Ras Tanura în Arabia Saudită, instalațiile energetice din Yanbu, tot în Arabia Saudită, și Ras Laffan, cea mai mare instalație de gaz natural lichefiat din Qatar.

De asemenea, au fost vizate aeroporturile, centralele electrice, centrele de desalinizare și zonele rezidențiale.

„Sunt aceiași oameni”: Reza Pahlavi contrazice afirmațiile SUA privind schimbarea regimului din Iran

Fiul exilat al ultimului șah al Iranului, Reza Pahlavi, a contrazis afirmațiile SUA potrivit cărora în Iran ar fi avut loc așa-numita „schimbare de regim”.

„Ce schimbare de regim? Sunt aceiași oameni, poate puțin slăbiți”, a declarat Reza Pahlavi pentru presa franceză.

Pahlavi, care locuiește în SUA, a cerut „lichidarea regimului ca pe un animal rănit care trebuie terminat”, potrivit Al Jazeera.

Israelul interceptează o rachetă lansată din Liban

Armata israeliană a anunțat că a interceptat un proiectil lansat din Liban către nordul Israelului, în urma căruia s-au declanșat sirenele de raid aerian în regiunea Galileei.

Acesta a avut loc după ce Israelul a lansat cea mai intensă serie de atacuri asupra Libanului de până acum, soldată cu sute de morți și numeroși răniți, potrivit Al Jazeera.

O clădire s-a prăbușit în Beirut în urma ultimelor raiduri aeriene israeliene

Un atac aerian israelian a lovit suburbiile din sudul Beirutului în cursul nopții de miercuri spre joi.

Imaginile video, verificate de Al Jazeera, arată o clădire prăbușită în zona Chyah, în timp ce locuitorii și echipele de intervenție caută supraviețuitori la lumina lanternelor, scrie Al Jazeera.

Franța condamnă atacurile Israelului în Liban: „Pun în pericol armistițiul”

Liderul francez a condamnat „în cei mai duri termeni” atacurile israeliene, pe care le-a descris drept „nediscriminatorii”, explicând că acestea au provocat un număr foarte mare de victime civile.

Macron a criticat atacurile Israelului, spunând că nu au făcut diferența între ținte militare și civili și că bilanțul victimelor este foarte mare.

Petrolul urcă din nou după ce Iranul acuză SUA de încălcarea armistițiului

Prețurile petrolului au revenit pe creștere joi, după ce Iranul a acuzat Statele Unite că au încălcat mai multe elemente ale acordului de armistițiu de două săptămâni, readucând în prim-plan temerile privind o nouă escaladare în Orientul Mijlociu și posibile probleme în aprovizionarea globală cu energie.

Două repere majore ale pieței petroliere au urcat simultan. Petrolul Brent – indicatorul folosit în Europa și pe piețele internaționale – a crescut cu 2,52%, până la 97,14 dolari pe baril. În același timp, West Texas Intermediate (WTI) – referința pentru piața americană – a urcat cu 2,72%, la 96,96 dolari pe baril, potrivit CNBC.

Iranul anunță închiderea Strâmtorii Ormuz și acuză SUA că au încălcat armistițiul

Armistițiul dintre Statele Unite și Iran este în pericol imediat, după ce Teheranul acuză Washingtonul că a încălcat înțelegerea și a anunțat din nou închiderea Strâmtorii Ormuz.

Președintele Parlamentului iranian, Mohammad Bagher Ghalibaf, susține că Statele Unite au încălcat acordul convenit în noaptea de marți spre miercuri. Potrivit CNN, într-un mesaj publicat miercuri seara pe X, acesta a afirmat că „trei clauze-cheie ale propunerii în 10 puncte au fost încălcate chiar înainte de începerea negocierilor”.

El a acuzat Washingtonul de „nerespectarea armistițiului în Liban”, de „încălcarea spațiului aerian iranian” după intrarea unei drone în provincia Fars și de „negarea dreptului Iranului la îmbogățirea uraniului”, prevăzut în cadrul negocierilor.