Iranul anunță închiderea Strâmtorii Ormuz și acuză SUA că au încălcat armistițiul. Washingtonul avertizează: acordul cade fără redeschidere

Președintele Parlamentului iranian, Mohammad Bagher Ghalibaf, susține că Statele Unite au încălcat acordul convenit în noaptea de marți spre miercuri. Potrivit CNN, într-un mesaj publicat miercuri seara pe X, acesta a afirmat că „trei clauze-cheie ale propunerii în 10 puncte au fost încălcate chiar înainte de începerea negocierilor”.

El a acuzat Washingtonul de „nerespectarea armistițiului în Liban”, de „încălcarea spațiului aerian iranian” după intrarea unei drone în provincia Fars și de „negarea dreptului Iranului la îmbogățirea uraniului”, prevăzut în cadrul negocierilor.

„În prezent, însăși „baza viabilă pentru negocieri” a fost încălcată în mod deschis și evident, chiar înainte de începerea negocierilor. Într-o asemenea situație, un armistițiu bilateral sau negocierile sunt nerezonabile”, a transmis șeful Parlamentului iranian.

IRGC: Trump a acceptat controlul Iranului asupra Strâmtorii Ormuz

Corpul Gardienilor Revoluției Islamice (IRGC), forța militară de elită a Iranului, responsabilă pentru operațiuni externe și protejarea regimului de la Teheran, a transmis că una dintre prevederile-cheie ale planului este „gestionarea inteligentă” de către Iran a Strâmtorii Ormuz. De asemenea, a susținut că președintele american Donald Trump ar fi acceptat ca strâmtoarea să rămână „sub controlul Iranului”.

Ulterior, media de stat iraniană a relatat că Teheranul a decis reînchiderea strâmtorii, o măsură de presiune directă, cu impact global.

SUA: acuzațiile „nu au sens”

Vicepreședintele american, JD Vance, a respins categoric aceste acuzații. „Mă întreb cât de bine înțelege limba engleză, pentru că unele lucruri pe care le-a spus nu au sens în contextul negocierilor”, a declarat Vance, înainte de plecarea din Ungaria. El a insistat că SUA respectă armistițiul și că negocierile continuă. De asemenea, a subliniat că Libanul nu a fost inclus în acord și că renunțarea la uraniul îmbogățit rămâne o condiție-cheie.

Vance: Confuzie pe „planurile în 10 puncte”

Vance susține că ar exista „trei propuneri diferite, fiecare cu câte 10 puncte”, ceea ce ar fi generat confuzie în jurul negocierilor.

„Prima propunere a fost trimisă către Steve Witkoff și Jared Kushner și, sincer, credem că probabil a fost scrisă de ChatGPT. A ajuns imediat la coșul de gunoi”, a spus vicepreședintele SUA. Potrivit acestuia, ca de-a doua propunere – rezultatul discuțiilor dintr SUA, Pakistan și Iran – este cea luată în calcul de administrația americană.

JD Vance a criticat o a treia versiune a „planului în 10 puncte”, apărută pe rețelele sociale, pe care a descris-o drept „și mai maximalistă” decât prima și despre care spune că nu este o varianță oficială. Totuși, documentul la care face referire – care susține că Iranul ar fi obținut o „victorie majoră” și ar fi forțat SUA să accepte planul – a fost obținut de CNN de la oficiali iranieni și difuzat de mai multe instituții media de stat din Iran.

Ultimatum pentru Ormuz

Vicepreședintele american a explicat că acordul este condiționat de respectarea reciprocă a angajamentelor, iar redeschiderea rutei maritime este una dintre principalele obligații asumate de Teheran.

„Dacă nu vedem acest lucru, președintele nu va respecta acordul”, a declarat Vance. El a subliniat că armistițiul este gândit ca o etapă temporară, menită să permită continuarea negocierilor, și a avertizat că încălcarea condițiilor stabilite va duce la reacții dure din partea Washingtonului.

„În esență, suntem într-o poziție bună. Ei redeschid strâmtoarea, noi avem un armistițiu”, a spus Vance, adăugând că Iranul va suporta „consecințe serioase” dacă nu își respectă angajamentele.

Strâmtoarea este unul dintre cele mai importante puncte strategice din lume: aproximativ 20% din petrolul global tranzitează această rută. Blocarea ei din nou, chiar și temporară, poate declanșa alte creșteri rapide ale prețurilor la energie și turbulențe pe piețele internaționale.