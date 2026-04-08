Războiul ironiilor: „Vă scriem din epoca de piatră și controlăm Strâmtoarea Ormuz”

Conflictul militar dintre alianța SUA-Iran și Iran s-a transformat într-un război al declarațiilor. Iranienii au făcut mai multe ironii care îl vizează pe Donald Trump. Asta după ce liderul SUA a lansat amenințări extreme spunând că armata americană va „pune capăt” civilizației iraniene și va distruge infrastructura civilă a Iranului, inclusiv poduri și centrale electrice.

„Vă scriem din epoca de piatră și controlăm Strâmtoarea Ormuz”, scrie într-un mesaj publicat de Consulatul iranian din Najaf, Irak.

Anterior, corespondentul NBC News, Matt Bradley, a dezvăluit pe X că televiziunea de stat iraniană difuzează un mesaj ironic la adresa lui Trump.

„Retragerea umilitoare a lui Trump din retorica anti-Iran. Trump a acceptat condițiile Iranului de a pune capăt războiului!”, a transmis televiziunea iraniană.

În schimbul de ironii s-a băgat și Dmitri Medvedev, un apropiat al lui Vladimir Putin.

„Nu este clar cum se va desfășura armistițiul dintre Washington și Teheran. Un lucru este însă sigur – Iranul și-a testat armele nucleare. Se numește Strâmtoarea Hormuz. Potențialul său este inepuizabil”, a comentat rusul.

În noaptea de marți spre miercuri, Donald Trump a anunțat că acceptă suspendarea pentru două săptămâni a bombardamentelor asupra Iranului, după discuții cu premierul pakistanez Shehbaz Sharif și cu șeful armatei pakistaneze, Asim Munir.

În mesaj, Trump a afirmat că pauza trebuie să fie o „încetare a focului de ambele părți”, condiționată de redeschiderea „completă, imediată și sigură” a Strâmtorii Ormuz și de continuarea negocierilor Iran-SUA.