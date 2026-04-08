Războiul ironiilor: „Vă scriem din epoca de piatră și controlăm Strâmtoarea Ormuz”

Reprezentanții Iranului se întrec în ironii la adresa președintelui american Donald Trump. „Vă scriem din epoca de piatră”, scrie în mesajul adresat lui Trump de un consulat iranian din Irak. Anterior, televiziunea iraniană a menționat „retragerea umilitoare a lui Trump din retorica anti-Iran”.
Războiul ironiilor: „Vă scriem din epoca de piatră și controlăm Strâmtoarea Ormuz”
Petru Mazilu
08 apr. 2026, 14:41, Politic

Conflictul militar dintre alianța SUA-Iran și Iran s-a transformat într-un război al declarațiilor. Iranienii au făcut mai multe ironii care îl vizează pe Donald Trump. Asta după ce liderul SUA a lansat amenințări extreme spunând că armata americană va „pune capăt” civilizației iraniene și va distruge infrastructura civilă a Iranului, inclusiv poduri și centrale electrice.

„Vă scriem din epoca de piatră și controlăm Strâmtoarea Ormuz”, scrie într-un mesaj publicat de Consulatul iranian din Najaf, Irak.

Anterior, corespondentul NBC News, Matt Bradley, a dezvăluit pe X că televiziunea de stat iraniană difuzează un mesaj ironic la adresa lui Trump.

„Retragerea umilitoare a lui Trump din retorica anti-Iran. Trump a acceptat condițiile Iranului de a pune capăt războiului!”, a transmis televiziunea iraniană.

În schimbul de ironii s-a băgat și Dmitri Medvedev, un apropiat al lui Vladimir Putin.

„Nu este clar cum se va desfășura armistițiul dintre Washington și Teheran. Un lucru este însă sigur – Iranul și-a testat armele nucleare. Se numește Strâmtoarea Hormuz. Potențialul său este inepuizabil”, a comentat rusul.

În noaptea de marți spre miercuri, Donald Trump a anunțat că acceptă suspendarea pentru două săptămâni a bombardamentelor asupra Iranului, după discuții cu premierul pakistanez Shehbaz Sharif și cu șeful armatei pakistaneze, Asim Munir.

În mesaj, Trump a afirmat că pauza trebuie să fie o „încetare a focului de ambele părți”, condiționată de redeschiderea „completă, imediată și sigură” a Strâmtorii Ormuz și de continuarea negocierilor Iran-SUA.

