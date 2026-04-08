Prima pagină » Știrile zilei »

Sute de victime în Liban în urma „celui mai mare atac coordonat” lansat de Israel

Zeci de persoane și-au pierdut viața și sute au fost rănite după ce armata israeliană a lansat miercuri „cel mai coordonat atac”, asupra Libanului de la începutul conflictului. Guvernul de la Beirut a cerut sprijin internațional.
Hepta/Mediafax Foto
Radu Mocanu
08 apr. 2026, 17:44, Știri externe

Israelul a anunțat că a desfășurat miercuri „cea mai mare lovitură coordonată” împotriva Hezbollah de la debutul războiului SUA-Israel împotriva Iranului, început la finalul lunii februarie. Armata israeliană a lovit în jur de 100 de ținte din Liban, relatează Associated Press

Ministerul Sănătății din Liban a raportat „zeci de morți și sute de răniți”, într-un bilanț preliminar, calificând situația drept o „escaladare periculoasă”.

Premierul libanez Nawaf Salam a făcut apel la comunitatea internațională să intervină pentru a opri atacurile israeliene. „Toți prietenii Libanului sunt chemați să ne vină în ajutor pentru a opri aceste atacuri prin toate mijloacele”, a spus șeful guvernului de la Beirut, citat de AFP

Atacurile vin după ce președintele Franței, Emmanuel Macron a cerut extinderea armistițiului dintre SUA și Israel și Iran asupra Libanului. „Situația este critică. Ceea ce am văzut cu atacurile și ocupația Israelului în sudul Libanului nu este răspunsul corect”, a spus șeful statului francez. 

De la implicarea Libanului în conflict, cel puțin 1.500 de persoane și-au pierdut viața, potrivit ministerului Sănătății de la Beirut. 

