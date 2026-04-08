Trump afirmă că Statele Unite vor contribui la fluidizarea traficului în Strâmtoarea Ormuz, după anunțul armistițiului

Președintele american Donald Trump a anunțat miercuri, într-o postare pe Truth Social, că Statele Unite vor contribui la fluidizarea traficului maritim în Strâmtoarea Ormuz.

„Statele Unite ale Americii vor contribui la fluidizarea traficului în Strâmtoarea Ormuz. Vor fi multe acțiuni pozitive! Se vor face mulți bani. Iranul poate începe procesul de reconstrucție. Vom încărca provizii de tot felul și vom „sta pe acolo” pentru a ne asigura că totul decurge bine”, a scris Trump pe Truth Social.

Comentariul său vine la câteva ore după ce el a anunțat o pauză de două săptămâni în atacurile asupra Iranului. În mesaj, Trump afirmă că pauza ar urma să fie o „încetare a focului de ambele părți”, condiționată de redeschiderea „completă, imediată și sigură” a Strâmtorii Ormuz și de continuarea negocierilor pe baza unei propuneri iraniene în 10 puncte.

Potrivit Reuters, redeschiderea strâmtorii Ormuz ar permite exportatorilor din Orientul Mijlociu să transporte cantitățile mari de petrol care au rămas blocate în Golful Persic de la începutul războiului.

După armistițiul anunțat de Trump, ministrul iranian de Externe a declarat că trecerea prin strâmtoarea Ormuz va fi permisă în următoarele două săptămâni sub controlul armatei iraniene și că Iranul își va înceta atacurile dacă atacurile împotriva sa vor înceta.