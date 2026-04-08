Prima pagină » Știri externe » Trump afirmă că Statele Unite vor contribui la fluidizarea traficului în Strâmtoarea Ormuz, după anunțul armistițiului

Trump afirmă că Statele Unite vor contribui la fluidizarea traficului în Strâmtoarea Ormuz, după anunțul armistițiului

Președintele american Donald Trump a anunțat miercuri faptul că Statele Unite vor contribui la fluidizarea traficului în Strâmtoarea Ormuz. Anunțul a fost făcut la câteva ore după ce Trump a convenit un armistițiu de două săptămâni cu Iranul.
Trump afirmă că Statele Unite vor contribui la fluidizarea traficului în Strâmtoarea Ormuz, după anunțul armistițiului
Diana Nunuț
08 apr. 2026, 07:52, Știri externe

Președintele american Donald Trump a anunțat miercuri, într-o postare pe Truth Social, că Statele Unite vor contribui la fluidizarea traficului maritim în Strâmtoarea Ormuz.

„Statele Unite ale Americii vor contribui la fluidizarea traficului în Strâmtoarea Ormuz. Vor fi multe acțiuni pozitive! Se vor face mulți bani. Iranul poate începe procesul de reconstrucție. Vom încărca provizii de tot felul și vom „sta pe acolo” pentru a ne asigura că totul decurge bine”, a scris Trump pe Truth Social.

Comentariul său vine la câteva ore după ce el a anunțat o pauză de două săptămâni în atacurile asupra Iranului. În mesaj, Trump afirmă că pauza ar urma să fie o „încetare a focului de ambele părți”, condiționată de redeschiderea „completă, imediată și sigură” a Strâmtorii Ormuz și de continuarea negocierilor pe baza unei propuneri iraniene în 10 puncte.

Potrivit Reuters, redeschiderea strâmtorii Ormuz ar permite exportatorilor din Orientul Mijlociu să transporte cantitățile mari de petrol care au rămas blocate în Golful Persic de la începutul războiului.

După armistițiul anunțat de Trump, ministrul iranian de Externe a declarat că trecerea prin strâmtoarea Ormuz va fi permisă în următoarele două săptămâni sub controlul armatei iraniene și că Iranul își va înceta atacurile dacă atacurile împotriva sa vor înceta.

Recomandarea video

BREAKING: SUA au atacat Insula Kharg, principalul hub de export de petrol al Iranului
G4Media
Ce declarații a dat Elena Lasconi la DIICOT în scandalul pozelor trucate cu Nicușor Dan, Coldea și Ponta. A primit pozele de la „un fan”. Moșteanu și Seidler spuneau „la partid” că Nicușor Dan este „omul lui Coldea”. Lasconi avea aceeași parolă la toate conturile. Gândul publică documentul
Gandul
Ce avere avea Mircea Lucescu, de fapt. A strâns o sumă uriașă din fotbal
Cancan
Imaginile durerii cu soția lui Mircea Lucescu, la spital, după ce a aflat de moartea legendarului antrenor
Prosport
Suma infimă pe care ANAF a recuperat-o din prejudiciul de 500.000.000 de euro rezultat din 12 dosare de mare corupție. Dan Voiculescu, Elena Udrea, Ovidiu Tender, Marcel Păcurariu, Puiu Popovici și Nelu Iordache printre cei implicați – EXCLUSIV
Libertatea
Mesajul Spitalului Universitar după decesul lui Mircea Lucescu. „Generații întregi de români au crescut cu imaginea sa în suflet”
CSID
Mai merită să mergi cu mașina în Grecia? Cât costă în 2026 drumul până în Thassos, Halkidiki sau Lefkada
Promotor